　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

修車業者注意！　消保處：估價不能收費、不得擅自更換零配件

▲▼ 汽車維修廠保養廠,黑手,維修技師,維修廠,保養廠。（圖／記者李毓康攝）

▲業者應於維修場所明顯處揭示基本保養或常用維修項目所需之零配件價格等各項費用。（圖／記者李毓康攝）

記者許展溢／台北報導

修車時常衍伸一堆問題，消保處今（3日）指出，審議通過經濟部研擬的「汽車維修定型化契約應記載及不得記載事項」，業者之後估價不能收費外，若未告知而逕行維修，也應回復原狀，呼籲消費者一定要注意業者契約內容是否符合規定，不宜以價格高低作為決定維修的唯一考量。

消保處指出， 增訂業者費用揭示義務及收費標準，包括業者應於維修場所明顯處揭示基本保養或常用維修項目所需之零配件價格、服務報酬、拖吊費等各項費用，或提供消費者查詢之方式。估價不得收費，如需拆裝或電腦診斷始得估價者，其費用由雙方另行約定。為確保收費合理性，明定上開收取之費用，不得超過原廠費用標準。

[廣告]請繼續往下閱讀...

消保處表示， 維修項目及費用應告知消費者並經同意始得維修，為避免業者擅自加價更換零配件，明定業者應於維修前將維修項目及費用告知消費者，經其同意才能維修；維修中發現額外需維修項目時，同樣要經同意。業者未告知而逕行維修，應回復原狀；若無法回復，不得要求消費者支付因而增加之費用，消費者如有損害，並負賠償責任。

▲汽車維修廠,保養廠示意圖。(圖／CFP)。

▲業者於維修完成後交車前，應就維修項目進行檢測或路試，並由消費者確認是否完全修復。(圖／CFP)。

為防止糾紛及釐清責任，消保處說明，增訂如消費者要求以自備零配件維修，應於維修文件或其他經雙方同意之文件，加註自備零配件明細，並經消費者簽名確認。 為避免業者無正當理由拒絕保固，明定車輛（包括各種零配件、板金、噴漆）自交車之日起至少一年或行駛至少二萬公里範圍內(以先到者為準)，如發生與維修時同一故障或瑕疵，業者應免費負責維修。

為減少消費爭議及確保行車安全，消保處強調，明定業者於維修完成後交車前，應就維修項目進行檢測或路試，並由消費者確認是否完全修復。為避免汽車維修糾紛發生時，未能及時釐清車輛故障或瑕疵之原因，也增訂消費者得先行墊支鑑定費用，委託鑑定單位從事必要之鑑定；業者應配合，並提供爭議車輛判定說明書、原廠技術資料及相關文件，供鑑定單位完成鑑定。

消保處提醒消費者，為愛車進行維修或保養時，應注意業者契約內容是否符合規定，不宜逕以價格高低作為決定維修之唯一考量；另呼籲業者，所提供之定型化契約應符合「汽車維修定型化契約應記載及不得記載事項」規定，倘與前開規定未合，經令限期改正而屆期不改正者，主管機關可依消費者保護法第56條之1規定處罰。

ET快訊
《全明星》選手罵髒話！　他遭點名「態度需加油」
快訊／13：07規模6.4地震！　最大震度2級
低胸現身謝欣穎慶生趴！郭書瑤「撐爆V領衣」坐C位辣翻全場
比部桃更慘！一張圖看懂華航「26人病毒怎麼傳」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

華航諾富特案！6人與南投有關…1家4口「曾入住飯店」隔離中

親子遊景點+1！國美館「兒童美術教育空間」啟用　看得到順天藏品

LIVE／坦言「離社區感染很近」又有人確診？陳時中最新說明

台南醫院、舞廳、廟會恢復實聯制　大賣場和傳統市不得試吃

快訊／13：07規模6.4地震！　最大震度2級

快訊／東北部海域13:07規模6.4地震　半個台灣有感最大震度2級

快訊／13：07地牛翻身！　初判雙北、宜蘭震度3級以上

網美抹茶山「崩潰實錄」曝光！張美阿嬤農場、斑比山丘大比拚

修車業者注意！　消保處：估價不能收費、不得擅自更換零配件

你上榜了嗎？最適合當好朋友的3個星座　金牛願為朋友付出一切

花錢最大？男顧客不滿等餐太久 摔醬料碟、潑豆漿惡劣行徑全錄下

福建男開橡皮艇11小時到台中港　肚子餓大聲呼救：投奔台灣自由！

邱鋒澤首度談采子劈腿...燦笑：發洩過了XD　陳零九檢討「不退出狼人殺」笑回：合約還在...

男女藝人「長皺紋」評價大不同！　應采兒聊「變老」超敢言...全場歡呼

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

太強啦！萌娃爬單槓「自帶吸盤」　速度飛快超俐落...媽：是猴子嗎

黑衣男拿鐵棍叫囂！大叔衝出店　手揮「更大支的」...他急後退落跑

毒犯開車載女友出遊路況不熟　到派出所問路...自投羅網遭逮

相識4年！結婚當晚首次見妻容貌 暖心夫甜喊：喜歡的是妳的內在

壓制7旬失智婦！美警用力扭手臂 事後重溫「逮捕畫面」模仿骨折聲

華航諾富特案！6人與南投有關…1家4口「曾入住飯店」隔離中

親子遊景點+1！國美館「兒童美術教育空間」啟用　看得到順天藏品

LIVE／坦言「離社區感染很近」又有人確診？陳時中最新說明

台南醫院、舞廳、廟會恢復實聯制　大賣場和傳統市不得試吃

快訊／13：07規模6.4地震！　最大震度2級

快訊／東北部海域13:07規模6.4地震　半個台灣有感最大震度2級

快訊／13：07地牛翻身！　初判雙北、宜蘭震度3級以上

網美抹茶山「崩潰實錄」曝光！張美阿嬤農場、斑比山丘大比拚

修車業者注意！　消保處：估價不能收費、不得擅自更換零配件

你上榜了嗎？最適合當好朋友的3個星座　金牛願為朋友付出一切

屁孩「5腳踢爆」電影巨幕！修不了整片換新「要價77萬元」

華航諾富特案！6人與南投有關…1家4口「曾入住飯店」隔離中

闖禍員警記過調職　柯文哲：跟酒店關係太好半夜不睡覺

南韓霸凌文化猖獗！國務總理提名人坦承：曾一起罵華僑「雜種」

嘉陽高中女學霸「0001」號畢業證書放靈堂　漢翔將贈工作服+名牌

傅姓巡佐協助刪除監視畫面！北檢早已傳訊　今才收到警方函送

親子遊景點+1！國美館「兒童美術教育空間」啟用　看得到順天藏品

LIVE／台股爆量下殺344點！　【股市維大利】14:00即時解盤

詹皇右腳踝又不適！湖人7戰6敗　談團隊掙扎狀態：健康第1

台股收假大跌344點！電子股重挫　指數爆近6千億大量收在17222點

生活熱門新聞

拍A片遭母親痛譙　吳夢夢暖心力挺

桃園凌晨大停電　居民集體哀號

北北桃都有！1圖秒懂「5縣市足跡」　快看你有沒有重疊

大雨來了！午後雨區擴大　鋒面周三快閃「全台有獎」

中油的油比較純？　網推1關鍵：真的有差

「易致災梅雨季」來了！2波鋒面接力時間曝　全台有雨

房務女兒詳細足跡「確診前曾遊花東」　陳時中證實！

諾富特疫調就差案1120　醫認社區感染

確診者曾去永和！永平國小「週六校慶緊急取消」

比部桃更慘！一張圖看懂華航「26人病毒怎麼傳」

染疫女兒通勤到先嗇宮！廟方說話了

桃園大規模停電　逾6萬戶受影響

小一兒吐胎內記憶！天上選媽過程驚呆她

現在去印度「月薪變年薪」　網熱議該衝嗎

更多熱門

相關新聞

車少跑還要一年換一次機油？

車少跑還要一年換一次機油？

車輛保養最重要的就是換機油，而更換里程／週期也是最常被討論的話題。有網友就表示，因自己家裡有5台車，實際會開車的只有4位，在輪流開的情況下，開最少的一年只跑3,000公里，那這樣「換機油建議一年一次？還是可以跑到5,000公里（可能要16個月）再換也可以」？

重機老手也常忽略油門間距調整

重機老手也常忽略油門間距調整

Timberland、阿瘦和LaNew皮鞋易打滑！

Timberland、阿瘦和LaNew皮鞋易打滑！

市售洗衣膠囊超過半數「標示不合格」

市售洗衣膠囊超過半數「標示不合格」

關鍵字：

消保處修車汽車維修估價收費車主定型化契約

讀者迴響

熱門新聞

拍A片遭母親痛譙　吳夢夢暖心力挺

桃園凌晨大停電　居民集體哀號

《全明星》MVP被轟　嘉賓回應：有人罵髒話

標錯價！三星S21手機3000元有找　全國電子：照錯標價格出貨

荳荳「對不起，我快撐不下去了」

貓同事趴孕肚　聽到有寶寶秒折手

獨／元元提告　何孟遠：交給法律

猝死大胃王泡泡龍也這樣！150kg吃播主「整臉發黑」

連千毅曝追薔薔「夜店請小弟排2排歡迎」

北北桃都有！1圖秒懂「5縣市足跡」　快看你有沒有重疊

陸網評蔡阿嘎「放棄經營大陸市場」　他超嗆回擊

松山之亂小弟的小弟犯忌　四海幫擬除名

陳鎮川一家3口團聚曬娃：等到你了

新冠病毒「超級免疫者」出現了

羅PD踢鐵板！宋仲基猜嘴型超強　粉絲：他《RM》出身的

更多

最夯影音

更多
花錢最大？男顧客不滿等餐太久 摔醬料碟、潑豆漿惡劣行徑全錄下

花錢最大？男顧客不滿等餐太久 摔醬料碟、潑豆漿惡劣行徑全錄下
福建男開橡皮艇11小時到台中港　肚子餓大聲呼救：投奔台灣自由！

福建男開橡皮艇11小時到台中港　肚子餓大聲呼救：投奔台灣自由！

邱鋒澤首度談采子劈腿...燦笑：發洩過了XD　陳零九檢討「不退出狼人殺」笑回：合約還在...

邱鋒澤首度談采子劈腿...燦笑：發洩過了XD　陳零九檢討「不退出狼人殺」笑回：合約還在...

男女藝人「長皺紋」評價大不同！　應采兒聊「變老」超敢言...全場歡呼

男女藝人「長皺紋」評價大不同！　應采兒聊「變老」超敢言...全場歡呼

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面