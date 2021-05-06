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交往3個月被仙人跳！男友威脅「我老婆很瘋」討30萬：徵信社有照片

▲情侶,床（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲知道男友已婚仍繼續交往，結果被正宮與男友求償30萬。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃可昀／綜合報導

交往後才知道對方有家室，外遇曝光正宮求償30萬，這筆帳男友竟然全算在小三頭上！一名女子轉述閨蜜遭遇，她和男友交往3個月後，正宮突然跳出來說要開告，除非拿出30萬賠償才要讓步，然而男友的反應相當詭異，竟然威脅「不要上社會版面，我老婆很瘋的。」不禁讓廣大網友懷疑，女方根本是遭到仙人跳！

原PO在臉書社團「匿名公社」表示，「我一個閨蜜昨天跟我說她很想死」，對方和男友交往後才知道自己是小三，但仍選擇繼續在一起，3個月後男友突然說被老婆發現了，而且正宮要求拿出30萬否則法院見，奇怪的是，男友從頭到尾都沒說要幫忙出錢，要閨蜜一肩扛起這30萬，語氣中還帶有勒索意味。

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▲▼情侶,夫妻,吵架,道歉。（圖／翻攝自pakutaso）

▲男友說老婆很瘋，勸小三拿錢解決。（示意圖／翻攝自pakutaso）

閨蜜最後和男友說自己沒那麼多錢，正宮要告就去告，怎料男友竟回應，「不要上社會版面，我老婆很瘋的，而且有委託徵信社，有很多照片」，閨蜜聽完後才瞬間慌了，深怕自己小三的事實被搬出檯面，屆時得承受輿論壓力還有法律責任。

網友懷疑，閨蜜男友可能是聯合老婆夫妻倆一起仙人跳，也有可能是男友被抓包後想撇清關係，把責任全推給閨蜜，「仙人跳吧！先去警察局吿男生詐欺跟恐嚇吧」、「原來女生也會被仙人跳」、「擺明仙人跳，有通姦證據嗎？現在通姦都除罪了，要告給他告，告還比較省錢」、「兩夫妻若不是串通好要詐騙的，就是這男的自己的問題，叫你閨蜜清醒一點吧，事情沒那麼單純。」

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