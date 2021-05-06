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車輪餅口味豐富「為何又叫紅豆餅？」　內行指1關鍵：真的不為過

▲▼便宜可口的車輪餅是許多人喜歡的傳統小吃。（圖／記者陳建竹攝）

▲車輪餅。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

車輪餅的口味很多，除了紅豆外，奶油、菜脯等也同樣受到許多人的喜愛。因此，就有網友好奇，為何有不少人會將車輪餅稱為「紅豆餅」，且這麼說的人幾乎住在南部，「有卦嗎？」貼文一出，隨即引發熱議，不少網友都回應，「最早開始幾乎都是紅豆口味而已」、「對呀！明明就是車輪餅」。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「把車輪餅叫紅豆餅的484只有南部人」為題發文，提到車輪餅的口味有很多，不只有紅豆，還有奶油、抹茶、地瓜、巧克力、菜脯、麻糬等，但是，他身邊卻有不少人都稱其為「紅豆」餅，且其中不乏南部人。

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原PO透露，在眾多口味之中，他最喜歡的就是麻糬口味，外皮酥脆、內餡彈牙真的超級讚，為什麼車輪餅口味明明這麼多，卻要叫紅豆餅呢？

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲車輪餅的口味不只有紅豆，卻常被稱為「紅豆餅」。（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光後，不少網友都留言回應，「以前紅豆比較常見吧」、「今川燒吧」、「我台北人也叫紅豆餅啊」、「老闆我要一個紅豆餅，花生口味」、「第一次聽到車輪餅是台北人講的，剛聽到還不知道那是什麼」、「我都叫奶油餅，因為不喜歡紅豆」、「小時候真的只有紅豆口味居多，少數才有奶油，直接說紅豆餅真的不為過」、「請正名，今川燒」、「晴光紅豆餅表示」。

據了解，台灣人口中的車輪餅其實就是從日本的「今川燒」演變而來；今川燒會在中間夾內餡，早期餡料多為紅豆泥，因此又有「紅豆餅」之稱，一直到後來，才出現越來越多口味的餡料，而台灣的車輪餅更有不少鹹的口味。

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