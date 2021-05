醫護全消失…病患丟床上缺氧等死！印度誇張影片曝　家屬崩潰哭喊

▲印度醫護人員逃離加護病房。(圖/翻攝自推特/@SreenivasanJain)



記者張方瑀/綜合外電報導

印度新冠肺炎確診數在過去7天新增260萬例,醫療系統崩潰加上屢屢痛失親人的家屬,讓印度醫院不斷出現失控場面。一段在網路上曝光的影片顯示,在哈里亞納邦一間醫院裡,多名家屬跑進加護病房後發現,所有醫護人員全都消失,只剩下多具遺體躺在病床上,畫面中還有人不斷哭喊著,「死了、死了……。」

New horror: videos emerging from a Gurgaon hospital of 5 days ago, where as oxygen ran out, doctors and staff abandoned sick patients. 6 died.



The hospital director claims she asked her staff to hide fearing reprisals. @SukirtiDwivedi with the shocking details on NDTV. pic.twitter.com/IP4jMJBdTA