快訊／中選會：藻礁、反萊豬、綁大選3公投皆「跨越成案門檻」

▲國際海洋保育組織「Mission Blue」將大潭藻礁列入全球「希望熱點」（Hope Spots）。（圖／翻攝自珍愛桃園藻礁）

記者徐政璿／台北報導

有7600年歷史的大潭藻礁，是全球唯一在淺水域沙灘上發育的藻礁海岸。環團為了防止中油在當地興建第三座液化天然氣接收站，發起「珍愛藻礁公投」。中選會7日公布查對結果，藻礁公投獲70萬4397份有效連署書，已跨越成案門檻，預計14日舉行委員會議審定後，宣告成案並辦理後續選務事宜。

國民黨主席江啟臣以及國民黨立委林為洲擔任領銜人提出「反萊豬」、「公投綁大選」兩項公投案，3月9日將公投第二階段連署書送達中選會，珍愛藻礁公投領銜人潘忠政則是在3月18日將連署書送往中選會，依規定中選會要在60天內完成查對。

針對查對結果，中選會副主委陳朝建表示，這3個公投案經全國各地戶所查對後，已跨越成案門檻，7日公開於中選會官網公投專區供各界查閱。根據結果，「反萊豬」和「公投綁大選」公投有效連署份數皆為52萬份，「珍愛藻礁公投」則獲70萬4397份有效連署書。

不過，陳朝建仍指出，依法仍須經委員會審定，待審定程序完成後，即會宣告成案，以辦理後續選務事宜，中選會已預定將在下週五（5月14日）召開委員會議審定公投案之成案宣告等事宜。

依據2019年修正通過的《公民投票法》，公民投票日定於8月第4個星期六，自中華民國100年起，每2年舉行1次。換言之，若反萊豬、公投綁大選和珍愛藻礁公投順利成案，將於今年的8月28日舉行投票。公投若通過，政府在2年內不得違反公投決議。