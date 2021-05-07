高雄保齡球館傳槍響　一言不合就開槍！男雙指尖中彈

▲高雄7日一間保齡球館傳出槍響。（圖／東森新聞）



記者葉國吏／綜合報導

高雄今(7)日凌晨3點左右，一間保齡球館驚傳槍響，警方接獲報案後趕抵現場，發現一名男子左手中指、食指間被塑膠彈射擊導致受傷流血，嫌犯則已經開車逃離現場。

根據《東森新聞》報導，高雄楠梓分局接獲報案指稱，一間保齡球館前有人持有槍枝並開槍。警方獲報後抵達現場。經了解，受傷男子跟嫌犯有財務糾紛，男子本來在保齡球館唱歌，嫌犯撥電話給他說要談判，雙方一言不合就開槍，犯後隨即駕車離去。

警方目前已經鎖定嫌犯、全力追緝當中。