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美台巴拉圭三方　尋求再生能源應用合作

▲台灣國旗，中華民國國旗，美國國旗，台美關係，美台關係。（圖／路透社）

▲美台巴拉圭三方，將尋求再生能源應用合作。（圖／路透社）

文／中央社記者江今葉華盛頓6日專電

美國國務院今天表示，美國與台灣巴拉圭使館與巴拉圭政府舉辦視訊會議，期望能在再生能源與電動汽車領域展開合作。

美國國務院新聞發言人辦公室今天發出新聞稿指出，美國與台灣在巴拉圭大使館與巴拉圭政府共同主辦一場視訊夥伴關係機會代表團會議。

新聞稿指出，台美與巴拉圭在當地共同找尋私營部門強化巴拉圭再生能源與電動汽車領域機會。

會議期間，美國與台灣代表討論巴拉圭水力發電剩餘，以及在綠氫、太陽能、智慧配電與儲存系統，和電動汽車組件方面的潛在合作。三方也確認未來將在關鍵領域合作機會的基礎上進一步往來。

包括美台商界領袖的視訊代表團，也與巴拉圭工業暨商業部投資暨出口推廣局局長拉特薩（Estefania Laterza）會談。

出席這次活動的有巴拉圭工商部長賈斯狄優尼（Luis Castiglioni）、美國國務院西半球事務局代理助卿鍾茱莉（Julie Chung，音譯）、中華民國外交部拉美司司長俞大㵢、美國駐巴拉圭大使館代辦沙拉薩（Joseph Salazar）、中華民國駐巴拉圭大使韓志正與美國國務院全球夥伴辦公室執行主任迪巴斯（Thomas Debass）等人。

 
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