停車場出入口見「神秘停車格」！網傻眼「怎麼出去」...答案揭曉

▲停車場出入口竟畫停車格。（圖／翻攝自FB／信義區二三事）



實習記者陳妙津／綜合報導

一名網友在北市信義區發現一處離奇停車格，一邊是畫紅線，卻又緊鄰停車場的出入口，讓他笑稱「誰想試試停格子做社會實驗？」並將畫面拍照上網，瞬間引起話題。



一名網友今（6）日在臉書社團「信義區三兩事」發指出，他在信義區看到一處停車場入口外畫了2個車格，也編好了號碼，但神秘的是一旁卻是紅線，「相信這奇觀不會留太久，趕緊拍照留念。從照片中可見，停車場內停放數台轎車，但出入口卻被畫上兩個醒目的停車格，如若有人在格內停車，就會完全堵住停車場的出入通道，也讓過路民眾相當傻眼。

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▲有網友出面解答，停車格存在多年，而停車場其實是上個月才弄好開張的。（圖／翻攝自FB／信義區二三事）



貼文一出也讓不少網友笑噴，紛紛留言回應，「等等去朝聖」、「這個不停下去試試看會發生啥事真的太可惜！出入口、紅線、停車格，三位一體。」、「真的世界奇觀」、「快去停看看」、「曬地用的停車場」。



不過也有網友出面解答，「先有地上停車格才有停車場！旁邊綠色圍籬有寫，那兩格是該停車場建設時租下的位置，所以不能停唷！只是為什麼到現在還沒塗銷就不得而知了」、「是停車格沒錯，已經存在好幾年了，旁邊的停車場，是上個月才弄好開張的」，也讓原PO直呼「長知識了」。