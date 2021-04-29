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地表最強廣場舞大媽！停車場爭地盤「徒手推走汽車」　苦主無奈炸

記者鄭思楠／綜合報導

決心帶來的力量無窮！甘肅隴南一群大媽為了在露天停車場找出一塊空地，可以跳廣場舞，一邊喊著加油，一邊竟合力徒手推開一輛轎車。影片在大陸網路流傳，成為熱門話題。有網友戲稱，跳廣場舞的決心帶來的力量無窮。

▲大媽癡迷廣場舞霸氣搶空地。（圖／翻攝自影片）

▲大媽癡迷廣場舞霸氣搶空地。（圖／翻攝自影片）

據《北京晚報》報導，知情者指出，廣場本就是商業街的停車場，大媽們每天只要天氣好，都在那裡跳舞，平日如果車上有留電話，就打電話叫車主將車開走，當天因為車上沒電話，所以才硬生生自己動手將車推走。

有車主無語表示，那裡本身本就是停車場，「有一次我在那裡停車後，大媽就打電話叫我開走，我開走讓出地方還被訓斥一頓，說為什麼要在那兒停車，說我沒有眼力見兒，挺無語的。」

▲大媽癡迷廣場舞霸氣搶空地。（圖／翻攝自影片）

▲大媽合力推車。（圖／翻攝自影片）

網友也充滿怨言評論，「廣場舞已成公害」、「我他媽笑死這幫壞人越老越壞」、「 車子損壞是否可以讓他們理賠」、「 車上都有手剎……如果把車的手剎推壞了，無辜的車主都有安全隱患，如果因為這個行駛過程中出事，是這幫大爺大媽擔責任還是商業街停車場的管理人員擔責任」。

還有網友憤怒表示，「行了！以後公車車上再也不給他們讓座了！」、「大爺大媽真神奇，走到哪裡都有你，起舞身體壯如虎，一上公車九十五」。

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