社區電梯有毒蛇！他踏入秒遭咬「被迫休養2個月」…管委會判賠8.9萬

▲男搭自家電梯竟遭蛇咬，怒告管委會。（示意圖／pixabay）

記者陳韻如／桃園報導

桃園一名鍾姓男子在自家豪宅社區的電梯門口遭到毒蛇咬傷，他因此休養了2個月，於是他控訴社區管委會疏於管理，才害他被咬傷，憤而對管委會提告求償。不過，管委會則堅稱是意外，但法官審酌，該社區並非偏僻山區，但竟有蛇出沒，認定管委會有疏失，最終判管委會須賠償鍾男8萬9356元。

鍾男提告主張，他2020年1月5日上午7時許搭乘電梯要上樓，使用鑰匙感應卡開門進入後，立刻遭到毒蛇咬傷，認為社區顯然疏於管理，應對他負起損害賠償責任，且他被咬傷後，付了24114元的醫藥費，且還必須休養，2個月無法工作，共損失了10萬2162元，再加上他受傷後身心受到極大痛苦，因此怒向管委會求償22萬6276元。

對此，管委會辯稱，社區已有做防蛇措施，這次咬傷鍾男的蛇類應是從社區後門的大圳鑽入的，屬意外事件，不應該由管委會負責，因此請求駁回。

不過，法官認為，管委會雖稱有防蛇措施，但經查，社區直到同年4月10日，鍾男遭蛇咬後的3個月才公告裝設防蛇網，先前也僅張貼有蛇出沒的公告，難以認定管委會有積極的防蛇措施。

法官表示，電梯前為社區住戶經常出沒的地點，並非人煙稀少的偏僻處，竟仍有蛇出沒，實在難以認定社區有善盡管理責任，因此認定管委會因負起損害賠償責任，最終判管委會須賠償鍾男8萬9356元。

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