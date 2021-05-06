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社會 社會焦點 保障人權

嬤失蹤6年…孫被依殺人罪羈押！檢調查扯出「14年前女大生失蹤案」

▲▼台中地院。（圖／記者鄧木卿攝）

▲劉姓女子14年前離奇失蹤，阮姓男子阿嬤6年前也人間蒸發，檢認他涉重嫌向法院聲押獲准。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

嘉義中正大學一名劉姓女學生14年前返鄉替父親慶生後離奇失蹤，檢警鎖定他的同班阮姓男友展開調查，但卻苦無進展，一直到6年前，阮男的阿嬤也失蹤，檢警掌握新事證後，懷疑阮男的阿嬤遭遇不測，4日持搜索票前往搜索阮男住處，並於5日依殺害直系親屬等罪，向法院聲請羈押獲准。

回顧案情，劉女2007年6月1日在父親生日當天回鄉慶生，但返回學校後竟就此人間蒸發，就連畢業考都沒參加，讓家屬相當崩潰、錯愕，劉父還天天到女兒宿舍門口守候，只希望能夠找到女兒，但等了一個多月都沒有消息，讓他急得如同熱鍋上的螞蟻。

據悉，當時警方調閱監視器，發現劉女回到嘉義後，有名男子到火車站接她，並送她回到出屋處，而當時研判男子就是阮男，但檢警介入調查後卻苦無進展。

直到2014前，阮男阿公過世，阮男竟未經阿嬤同意，將阿公的遺產全過戶給自己，而其阿嬤也在隔年5月間離奇失蹤，至今未尋獲。就在阮男阿嬤失蹤的兩年後，阮男妹妹發現，他拿著已阿嬤領取退休俸的銀行存摺，且帳戶內存款全被領光，因此質問他，沒想到，竟遭毆打成傷，而阮男也因此被判刑，目前二審仍在審理中。

檢警在調查期間懷疑阮男阿嬤失蹤與他有關，4日便持搜索票前往阮男住處搜索，在查扣相關證物後，認為他涉嫌重大，最後依殺害直系親屬等罪嫌向法院聲請羈押禁見獲准，全案目前仍在積極調查中。

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