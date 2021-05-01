高雄男與新歡甜蜜產子！「失聯8年」妻突現身提告　他接通知超錯愕

▲高雄張姓男子與妻子失聯多年，他另結新歡還產子，沒想到妻子突然出現還提告求償，判決結果出爐。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／高雄報導

張姓男子與劉姓女子婚後產下一子，但劉女卻因為公婆問題及新生兒照顧問題憤而離家，張男此後便與劉女失聯長達8年之久，期間他另尋新歡，還與新歡有了愛的結晶，但沒想到，劉女竟回來告他侵害配偶權，並要求賠償。然而，法官審理後，認為2人仍保有婚姻關係，最終仍判張男與小三須連帶賠償30萬元給劉女。

劉女提告主張，她與張男2007年7月結婚，目前婚姻關係仍存續中，但張男竟於2018年5月間帶小三到香港玩，並發生性關係，還於隔年2月產下一子，讓她深感遭受背叛，精神上痛苦不堪，最終憤而對張男與小三提告求償。

對此，張男駁斥劉女說法，他表示他與劉女的小孩2012年9月出生後，2人就經常因為公婆問題及新生兒照顧問題發生爭執，劉女還堅持自己將小孩帶回娘家照顧，而他也忙於公事無暇兼顧，2人關係日漸疏遠、感情日淡，且從2013年3月間開始分居至今也互不聯絡，2人之間早就沒有感情基礎，也沒有回復的希望，因此拒絕賠償。

不過，法官審理後認為，張男與小三生子足以動搖夫妻間應協力保持生活幸福圓滿、互守誠實義務而建立的感情，已侵害了劉女的配偶權，即使2人分居多年，但仍不影響是否侵害配偶權且情節重大的認定，因此判張男與小三須連帶賠償劉女30萬元。

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