快訊／找到了！父子吵架「怒跳中彰大橋」　失蹤爸遺體500m外尋獲

▲中彰大橋失蹤父親找到了。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／台中報導

台中一對張姓父子4日晚間發生口角爭執，沒想到竟雙雙自中彰大橋跳下，哥哥發現後急忙報警。警消人員經過一夜搜索，第一時間先行尋獲落水的張男，但張父失蹤下落不明，而6日邁入第三天搜索，稍早消息傳出，張父遺體在距離掉落處約500公尺（西濱快速道路下方）浮上來被空勤發現，目前正通知家屬前往指認。

回顧案情，張姓父子檔4日晚間在家中因故爆發激烈口角，兩人酒後脾氣更烈，竟互嗆「敢不敢去跳河？」隨後便騎車外出前往中彰大橋，雙雙自橋上跳下；當時張男哥哥眼見情況不對，騎車跟在弟弟身後，見到父親與弟弟墜橋後急忙報警。

由於當時適逢漲潮，橋下水流湍急，父子跳下後本還抱在一起，但張父體力逐漸透支，慘遭溪水沖走，鄰近漁民發現後，立即駕駛竹筏先行搜救，並在晚間9時許於距離中彰大橋約1公里外的麗水漁港水域發現張男手抓竹竿飄浮在河面，立刻將他救上岸後送醫救治，但同樣落水的張父則失蹤下落不明。

6日上午搜救邁入第三天，空警直升機於10時13分許近線回報，於中彰大橋上游近彰化岸邊處發現疑似落水者，3分鐘後船體接觸，確認為失蹤的張父，立刻將他運回岸邊後通知家屬前往指認。

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