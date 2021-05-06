王美惠登報反擊　批黃露慧家族「把黨部當自家後花園」

▲王美惠登報。（圖／翻攝自Facebook／王美惠）



記者黃巈禾／台北報導

民進黨台北市黨部趙映光兒子趙介佑涉毒，事件更延燒到民進黨嘉義市黨部。嘉義市黨部主委黃露慧4月發函黨中央，指控英系立委王美惠3、4月期間動員上千人入黨，其中有黑道子女申請加入。對此，王美惠逆向操作，登報邀民眾入黨，更批黃露慧一家把市黨部當自家後花園。

黃露慧發給黨中央的函文指稱，嘉義市黨部3、4月間收到「同一立委服務處」送出的入黨申請書1074份，不但入黨介紹人都是該立委服務處人員，且存在國民黨員入黨、多份入黨申請表填寫同一支行動電話號碼，甚至有黑道子女入黨。

而被指控的立委正是王美惠。王美惠第一時間解釋，嘉義市政權輪替，市黨部卻在黃家父子女連續擔任11屆22年主委下，淪落成家族化企業，她才想號召千人入黨，為的是讓要改革的人進入體制內，改變嘉義市黨部家族化困境。

針對民進黨台北市黨部染黑風波，兼任民進黨主席的總統蔡英文5日在民進黨中常會結束後發表談話，向支持者道歉並表達掃黑決心。王美惠6日在臉書表示，為了呼應蔡英文，特別在報紙的雲嘉南地方版刊登廣告，希望吸引更多民眾踴躍申請入黨，反轉混亂不堪的現況。

王美惠指出，今年2月1日，她就任立委滿一週年，那時就積極招募民眾入黨，希望民進黨在嘉義市的發展更茁壯，更希望能聽取更多元的聲音，但初衷卻遭市黨部抹黑且百般阻撓，今天的廣告代表她改革市黨部屹立不搖的決心，誓言不讓市黨部繼續成為家族企業。

王美惠提到，細數民進黨嘉義市黨部歷任主委，在這11屆、22年間都全由黃家獨掌大權，爸爸當完由兒女接棒，不僅把市黨部當成自家後花園，去年還把黨部搞到財務困難，近日，前主委甚至向媒體說這種行為叫做「兩代經營」，實在是荒謬至極。

王美惠批評，這些年來，黃氏黨部的種種做法早已令許多支持民眾極度失望，平日沒用心經營，選舉期間也沒善盡輔選的責任，導致市黨部淪落至此，民進黨創黨理念以民立黨，並非以家立黨，黃家這種營黨模式絕非支持者所樂見，「我想，我們也不應再姑息」。

王美惠強調，想進廚房就不要怕熱，要改革就不會怕抹黑，在這邊，呼籲所有對民進黨有期許的朋友踴躍申請入黨，進入體制內，才能成為黨部改革的一份子，「讓我們一起打拚，重現往昔民進黨在嘉義市為人民而衝的榮景，也讓黨部成為一個真正能夠代表民意的大聲公。面對風風雨雨，我會堅持和民眾站在一起，也會為重造一個更好的市黨部赴湯蹈火」。