德國妹曝「來台重生故事」：只要能幫一個人！我經歷的痛苦就值得

記者陳俊宏／綜合報導

德國女子Aky謝謝台灣給她重生的力量，「如果這個故事可以幫助一個人，只要有一個人，那我經歷過的痛苦就值得了。」對此，許多網友大讚，「妳這率直表達太勇敢了！值得人們支持」、「我佩服妳的勇敢，祝福妳人生美滿幸福。」

Aky接受《不要鬧工作室》（Stopkiddinstudio）訪問表示，第一次來台灣是10年前，是和當時的另一半來拜訪對方家人，在這趟完美旅行後，回到德國繼續交往1年，後來分手，分手約一周後被男同事侵犯，這也是她憂鬱症的開始，之後曾想去拜訪天堂。

Aky指出，此外，她一輩子都在處理家裡問題，「當時我滿腦子想的都是離開這個環境，離開德國，因為我已經沒辦法面對這一切」；後來她想起當年美好的台灣之旅，大概8年前決定申請打工簽證來台，藉此重建自己。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼Aky勇敢分享自己的故事。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）



Aky說，在台灣打工這段時間認識一位很棒的台灣女生，幫她走出創傷，「雖然我們現在已經分開，但我還是很感謝她為我做的一切」；在2013年碰到另一位很棒的台灣女生，兩人交往半年到一年，「她向我求婚，接著我們就回德國結婚了。」

Aky表示，以前如果想在台灣和太太在一起，只能申請學生簽證，但這不是長遠之計；但很幸運，2年前台灣成為亞洲第一個同婚合法的國家，當修法通過的第一天，她們就趕快在台灣結婚。

Aky在影片最後指出，「我今天會跟你們分享這個故事，是因為如果這個故事可以幫助一個人，只要有一個人，那我經歷過的痛苦就值得了。」

對此，許多網友替Aky加油打氣，「妳很勇敢地說出自己經歷的不好的事，希望妳可以堅強。台灣這塊土地能夠給妳力量，我感到非常開心，祝福妳平安」、「人生並不簡單，要說出自己的傷痛更難，但說出來了，代表願意面對，面對了就可以切割、放下。我也曾經懷疑自己存在的意義，不過我也走出來了，很高興妳現在過得很好。」

．ETtoday新聞雲提醒，給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995