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法國媒體讚爆台灣　大眼妹來台傻眼「為什麼差那麼多」

網搜小組／柯沛辰報導

「為什麼台灣跟我想像的差那麼多？」法國女孩Elise看到國內網路、媒體一面倒讚美台灣，本以為自己已經很了解台灣，結果直到2019年來台，才發現自己大錯特錯，因為台灣無論是便利性、安全性，還是美景或美食，都遠遠超乎她的想像。

Elise在「不要鬧工作室」的訪談影片中表示，這幾年開始，有更多法國學校與台灣學校合作，期間不少來台法生在社群媒體上分享台灣，加上法國媒體報導、旅行部落客大力分享，讓法國人開始注意到台灣，並對這座美麗的島嶼產生好奇。

▲▼法國媒體讚爆台灣　大眼妹來台傻眼「為什麼差那麼多」。（圖／翻攝自YouTube／不要鬧工作室）

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▲Elise實際搬來台灣，發現台灣遠遠超出她的想像。（圖／翻攝自YouTube／不要鬧工作室）

Elise指出，儘管社群媒體上對福爾摩沙各種讚美，但她是需要眼見為憑的人，文字和照片根本滿足不了她，所以她2019年搬來台灣，開始體驗在台生活。她回憶，當時她認為自己已透過報導了解台灣，「但我大錯特錯。」

Elise說，雖然媒體報導過台灣很方便，但她不敢相信台灣的便利商店竟然如此厲害，不僅架上商品應有盡有，還無所不在，「甚至當我要去露營時，都能在附近找到超商採買我的必需品。」

▲▼法國媒體讚爆台灣　大眼妹來台傻眼「為什麼差那麼多」。（圖／翻攝自YouTube／不要鬧工作室）

▲Elise說，超商幾乎無處不在，而且各類商品應有盡有。（圖／翻攝自YouTube／不要鬧工作室，下同）

「當他們（媒體）報導台灣很美麗，我覺得都沒有比你本人身歷其境還要震撼，當他們報導台灣食物很多元，我不敢想像我每天早上買早餐會有選擇障礙。」Elise說，法國媒體也曾報導台灣很安全，而她半夜離開聚會場所，走在路上的確也不用害怕。

Elise表示，去年疫情剛爆發的時候，家人都急著叫她趕快回法國，但過沒多久，反倒是家人想要搬過來，「法國媒體已經讓我家人看見，疫情期間，我住在全球最安全的國家之一！」

▲▼法國媒體讚爆台灣　大眼妹來台傻眼「為什麼差那麼多」。（圖／翻攝自YouTube／不要鬧工作室）

▲Elise指出，疫情剛發酵時，家人都著急叫她回國，但「現在他們都想搬過來」。

話鋒一轉，她也說，很多媒體都曾報導台灣人很友善，但親自碰到才發覺是更友善，「台灣人，真的不要在我爬山時餵我吃免費食物，不然我真的爬不下山！」至於最喜歡的食物是什麼？她回答，台灣的蛋餅、炒飯、水餃、包子及牛肉麵，讓她印象深刻。

許多網友看完很感動，紛紛留言「我愛法國妹」、「Elise絕對可以當台灣的親善大使，把台灣的優點三言兩語就說得很吸引人」、「台灣人有二種模式: 1.平常的友善模式、2.發動引擎後的戰鬥模式」、「飽..島..恐怖食物攻擊..」掀起熱議。

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