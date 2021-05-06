美髮師撞死黃暐瀚母　辣妻刪光IG貼文！網怒：為什麼是爸爸道歉？

記者黃宥寧／綜合報導

台中市30歲方姓理髮師駕駛登記在妻子名下的百萬車，涉嫌酒駕撞死名嘴黃暐瀚的70歲陳姓母親，他事發後不但沒報警救人，反而衝到超商買啤酒喝，行徑相當可惡。他IG也湧入憤怒網友留言：「為什麼是爸爸道歉？爸寶嗎」、「喝酒壓驚是誰教你的？」等；他的新婚妻IG本來設公開，可以看見相當多火辣照，事後秒刪貼文並設不公開。

黃暐瀚的母親5日凌晨3時許獨自外出，在行經台中市南區東興路一段、樹義一巷路口時，遭酒駕的方男高速撞斃，警方到場酒測，方男的酒精反應更高達0.4mg/L。他被逮捕後還向警方聲稱，自己是因為太緊張才會去超商買啤酒喝來「壓壓驚」，而時速也僅4、50公里，會撞到人則是因為道路光線昏暗、視線不佳，但也隨著行車紀錄器的畫面曝光，一一打臉方男說法。

▼美髮師方男IG湧入不少憤怒網友留言。（圖／翻攝方男IG）

對此他IG湧入不少憤怒網友留言，「喝酒壓壓驚是誰教你的？不怕說謊有報應？」、「酒駕真的該死」、「這麼大了還有拔拔去幫你道歉？」許多網友對於方男酒駕撞死人，情緒激昂相當氣憤，甚至要方男自己道歉。

▼美髮男方男及妻子IG。（圖／記者黃宥寧翻攝）

事發後方男一句道歉都沒說，反而是正在住院的父親，聽聞消息緊急跟醫院請假前往殯儀館向家屬致歉，而方男新婚妻子則是神隱。《ETtoday新聞雲》記者發現，方男的新婚妻IG本來是設定公開且放上多篇性感火辣照，在事發後沒多久，疑似擔心遭肉搜，立刻關閉帳號消失，記者深夜再度察看，她已經將貼文全刪掉且設不公開。

方男駕駛車輛為2015年賓士車GLA250為外匯車，也遭警查出車輛登記人為他的妻子；經查該車已換過4次車牌，顯示多次易主，而方男卻僅保強制險，死亡給付僅最高200萬，且方男確認是酒駕，保險公司未來理賠後將代位求償，向方男追討200萬理賠金。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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