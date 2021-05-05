陸恐怖快遞！盒子傳出哀嚎聲　打開後...出現「貓狗地獄景」

記者任以芳／綜合報導

大陸電商業者違法買賣「寵物盲盒」，相關政府單位遲遲沒有強力取締。靠著動物保護志願者追蹤，昨4日在成都市金牛區攔下一輛快遞貨車，車上運載160多隻貓、狗已經奄奄一息。綜合陸媒報導稱，車裡面都是活體寵物快遞盒，不肖業者為了賺錢竟然「郵寄」活體寵物，行為十分惡劣。

▲大陸動保人士攔截裝「寵物盲盒」快遞車。（圖／翻攝 四川觀察）

陸媒《新京報》指出，成都愛之家動物救助中心義工方玉（化名），半個月前和同事得知快遞公司違法收件郵寄動物。經過連日追蹤，在府河路苑一個中通快遞點發現並攔下了快遞車，立刻聯繫警方和相關機構。

相關影片顯示，車廂後門打開時，景象讓人心驚，十多層快遞盒擠滿車廂，不時有小動物的哀嚎傳出。車內裝有160多隻小貓小狗，大部分已經奄奄一息。還好及時攔截搶救，有4隻小生命死亡，動檢部門依法暫扣所有貓狗，轉移到石板灘寵物城臨時安置，進行抽檢。

▲「寵物盲盒」傳出貓狗淒厲哀嚎聲。（圖／翻攝 四川觀察）

至於這些動物將何去何從？「檢查結果出來後，患病的貓狗會第一時間進行治療，健康的貓狗將全部由愛之家接收。」方玉告訴記者。

報導指出，透過義工方玉提供快遞單顯示，貨物詳情一欄，清楚寫下「混血藍貓母新」「極品大骨架高加索混血公幼年犬」等，實際上都是被退件的土貓、土狗；再者，快遞業者一度說不但知情，快遞單清楚記載運送活體寵物，明顯違法。

▲大陸流行「活體」盲盒，抽貓狗、烏龜等，行為殘忍惡劣。 （圖／翻攝 光明網）



根據《中華人民共和國郵政法實施細則》第三十三條明確，禁止寄遞或者在郵件內夾帶各種活的動物。 《快遞暫行條例》也明確，經營快遞業務的企業發現寄件者交寄禁止寄遞物品的，應當拒絕收寄。

就此，中通快遞四川省管理中心回應媒體稱，正在核實相關情況，如屬實會進行嚴厲處罰。

寵物盲盒事件也引起大陸官媒重視，《央視》4日報導指出，用盲盒裝動物，將一些人的快樂建立在動物痛苦甚至失去生命的基礎上，是對人性的背離，也是娛樂的異化。 相關法律禁止寄遞活體動物，商家必須遵守，快遞公司也不應明知故犯。 尊從人性，尊重法律，人心不盲，就不會有如此惡劣、如此出格的盲盒。