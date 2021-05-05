強忍悲痛100分鐘錄完節目　黃暐瀚曝父母教的：先做該做的事

記者白珈陽、林冠吟／台中報導

資深媒體人黃暐瀚的母親，5日凌晨3時許行經台中市南區東興路一段、樹義一巷路口時，遭到方姓男子所駕駛的賓士車撞擊身亡。黃暐瀚早上7時許獲噩耗，但為了不讓早上8點的直播節目開天窗，強忍悲痛100分鐘，將節目順利主持完後，隨即搭乘高鐵直奔台中殯儀館，見母親最後一面。

▲黃暐瀚錄製節目前接到母親被撞死噩耗，仍強忍悲痛100分鐘，將節目錄完再趕往台中。（圖／翻攝917 POP Radio 官方頻道）



黃暐瀚抵達殯儀館時對媒體表示，錄製直播節目前就有接到哥哥的通知，但從小父母就教育他「先做該做的事，再做想做的事」。他指出，「我們做新聞工作的，就是要把工作做完」，讓太太和小孩先下去處理，他則強忍悲痛，先把節目主持完，再搭乘高鐵火速趕往台中。

▲黃暐瀚抵殯儀館。（圖／記者白珈陽攝）



黃暐瀚也指出，前年父親罹癌去世的時候，也是在快天亮的時候，也是一時間找不到的人代班，只能先忍住悲痛把該做的事情做完，再去處理父親的後事。

黃暐瀚的母親5日凌晨3時許獨自外出，在行經台中市南區東西弄一段、樹義一巷路口時，遭到疑似酒駕的方姓男子撞上、拖行50多公尺，送醫不治，警方到場酒測，方男的酒精反應達0.4mg/L。方被逮捕後還向警方聲稱自己是因為太緊張才會去超商買啤酒喝來「壓壓驚」，而時速也僅4、50公里，會撞到人則是因為道路光線昏暗、視線不佳，但也隨著行車紀錄器的畫面曝光，其說詞一一被打臉。

▲黃暐瀚重返事發地點替母親招魂。（圖／記者鄧木卿翻攝）



黃暐瀚抵達台中殯儀館，和哥哥黃暐順一起處理母親的後事。黃暐瀚被媒體提問，對於方男自稱是事後到超商買酒喝才會有酒精反應一事，是否有混淆視聽的可能？他表示，「媒體朋友當然都會希望家屬是否有要追究，但會相信警方的結果，是先喝後喝、速度多快，都會交由台中市警局處理；當然母親節也快到了，不管這起是不是酒駕，都希望不要再有酒駕的事情發生。」

▲黃暐瀚母遭酒駕撞死，家屬招完魂返回靈堂。（圖／記者白珈陽攝）

▲酒駕撞死黃暐瀚母親的賓士男是一名美髮師。（圖／記者鄧木卿攝）

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