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鳳梨罕見嚴肅！狠酸高知識分子「會念書不一定會做事」　萬人讚爆

▲▼鳳梨（圖／翻攝鳳梨吳泓逸臉書）

▲鳳梨赴大學演講，勸年輕人別被眼前的虛華所吸引！（圖／翻攝鳳梨吳泓逸臉書）

網搜小組／劉維榛報導

因前女友罔腰假懷孕風波，事業再創顛峰的「鳳梨」吳泓逸，3日帥氣現身國立高雄大學，侃侃而談爆紅後的心境轉換。而今（5）日，鳳梨更難得一本正經分享他的人生觀，更調侃高水準分子，「會念書不一定會做事；會做事不一定會做人！」

鳳梨在粉專透露，最近看到某新聞底下的犀利留言，讓他有感而發，「時代在改變、教育方式也在跟著改變，但是會有許多老一輩或是自認教育水準很高的家長們，依舊會只看片面，進而斷章取義，留下他們的想法。」

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隨著現代人思想容易被「傳統世俗」綁架，鳳梨認為，一旦結合眾人臆測、偏見後，就會搗亂當事人的「真正需求」，進而成為「人云亦云的凡夫俗子。」不過，鳳梨也反向思考，直言「妨礙我們達成實現自身價值的通常是自己，當我們替自己的失敗找藉口時，最好的方式就是把錯誤歸咎於別人。」

話鋒一轉，鳳梨不禁感慨，若人生想更上一層樓，卻為了某些世俗的因素而甘於屈就，「那麼你永遠找不到熱情，這個世代正在拔河，這也是教育上出現的鴻溝、對立。」對此，鳳梨也自認，「知識不足可以吸收、技巧不會可以學習，但心態的建立只能靠自己我一直都承認自己不過就是一介草莽，也不認為自己有什麼特色。」

▲▼鳳梨（圖／翻攝鳳梨吳泓逸臉書）

▲鳳梨建議莫忘初衷！（圖／翻攝鳳梨吳泓逸臉書）

「會念書不一定會做事；會做事不一定會做人！」文末，鳳梨也語帶暗示直呼，「高水準分子」可能打從內心認為自己是塊閃耀奪目的鑽石，但你們可能從不知道，鑽石是塊在高壓下所形成的煤炭，「不要看不起任何人，也記得莫忘初衷。」

文章曝光後，引發1.8萬粉絲按讚，「很多人觀念都停在以前，看到刺青就以為流氓，遇過蠻多這種人，人都超級好」、「覺得鼠薯有著不同自己年紀的想法，對事的看法與豁達，可是真的給大家很多正能量」、「行行出狀元」、「對大眾的酸言不用太認真，認真你就輸了」。

我為什麼會一直抗拒到任何學校演講 其實從這一兩天的新聞底下留言就可以略知一二 時代在改變、教育方式也在跟著改變 但是會有許多老一輩或是自認教育水準很高的家長們 依舊會只看片面，進而斷章取義，留下他們的想法 台灣是個自由的國家，我們可以隨心所...

鳳梨 吳泓逸發佈於 2021年5月4日 星期二
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