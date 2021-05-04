菲國外長飆髒話「滾出去！」　陸外交部：搞麥克風外交破壞互信

▲菲律賓外交部長陸辛（Teodoro Locsin），與中國外交部長王毅。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

中菲關係持續緊繃，菲律賓外交部長陸辛（Teodoro Locsin）也走戰狼外交路線，直接在推特上用英文的怒罵中國滯留在南海的船隻「滾出去」。對此，大陸外交部發言人汪文彬今（4日）指出，「搞麥克風外交無法改變事實，只能破壞互信。 」

針對菲律賓外長涉華言論，汪文斌指出，黃岩島是中國領土，附近海域是中國管轄海域。 中方敦促菲方切實尊重中國的主權和管轄權，停止採取導致局勢複雜化的舉動。 「事實一再證明，搞麥克風外交無法改變事實，只能破壞互信。 希望菲方有關人士發表言論時符合基本禮儀和身份。」

汪文斌說，正如菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）所說，兩國在個別問題上的分歧和矛盾不應影響雙方的友好與合作。 這也是雙方多次達成的重要共識。 中方一貫並將繼續致力於同菲律賓通過友好協商妥處分歧、推進合作，繼續在抗擊疫情和恢復經濟方面向菲方提供力所能及的説明。

▲菲律賓外交部長陸辛在推特用英文飆罵中國。（圖／翻攝Teddy Locsin Jr.Twitter）

菲國外長陸辛3日在自己推特發文指出，「中國，我的朋友，我該多有禮貌地對待呢？讓我想想…喔…他X的滾出去（GET THE FXXX OUT）。你對我們的友誼做了什麼，一個醜陋的蠢蛋，逼迫別人將注意轉移到一個想與你為友的帥哥。」

隨後，菲律賓外交部發表聲明，指控中國海警船在南海黃岩島（Scarborough Shoal）附近，對進行演習的菲律賓艦艇採取「好戰行為」，中國海警船尾隨、阻擋菲國海岸防衛隊艦艇，並採取危險行徑，還干擾菲船的無線電。

為此，菲律賓總統杜特蒂表示，菲中存在矛盾並不意味著菲方就一定要變得粗魯無禮，菲律賓在很多事情上要感謝中國。試圖化解尷尬外交衝突。