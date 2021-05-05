黃暐瀚父前年癌逝　母獨居台中一周需洗腎三次

▲黃暐瀚。（合成圖／翻攝自臉書／黃暐瀚）



政治中心／綜合報導

資深媒體人黃暐瀚的70歲母親5日傳出遭酒駕者撞死，令人相當不捨。而黃暐瀚之前曾在臉書透露，他的爸爸在2019年9月癌逝，台中老家僅剩母親一人，如今卻傳出憾事，許多網友湧入也湧入臉書留言為他加油打氣。

黃暐瀚在2019年9月28日在臉書發出一篇貼文「我的父親、黃天佑！」內容介紹他的爸爸在當兵退伍之後，選擇在台中任教，先在太平國中教書，後來轉到東峰國中。從體育組長一直幹到訓導主、輔導主任，爸爸這輩子的教職生活，都在東峰，1997年，選擇退休。

貼文中敘述不少黃暐瀚對父親的尊敬，還有童年生活的點點滴滴，一直到他當上記者來台北打拚後，疏於對爸媽的照顧，從哥哥的電話中得知爸爸的噩耗，掛掉電話後他放聲大哭。

當時，黃暐瀚腦海中閃過這輩子與爸爸的點點滴滴，不捨這些年為了照顧需要一週洗腎三次的媽媽，幾乎沒吃過一頓好飯，好幾年沒帶爸爸去日本玩。

而當天亮後，黃暐瀚早上仍得上廣播，面對鏡頭，面對破萬上線收聽收看的網友，他沒有把喪父的情緒外露。節目結束，幫孩子跟學校請了假，一起趕高鐵回台中，送阿公最後一程。

黃暐瀚憶起過去對爸爸做的承諾，這輩子，永遠不欺騙自己，不只誠實面對別人，更要誠實面對自己。「我是一個媒體人，我認真準備，我勇敢論述，我永遠願意，說我相信的話。」