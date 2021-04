笑太嗨恐奪命！英24歲正妹笑完「瞬間倒睡」...差點溺死游泳池

▲英國24歲女子罹患猝睡症,只要一笑就可能會有致命危機。(圖/取自Pixabay)

記者羅翊宬/綜合報導

適當的歡笑能夠帶給人們幸福,然而對於這名年輕女子來說,竟然會促使其瞬間昏睡,嚴重時恐有奪命危機!英國一名來自伯明罕的24歲女子基爾馬汀(Bella Kilmartin)出生後被診斷出罹患「猝睡症」、「猝倒症」,會因為歡笑而立即啟動昏睡狀態,身體無法靠自我意識控制。

根據外媒《LADbible》等報導,基爾馬汀被同時診斷罹患了猝睡症(Narcolepsy)、猝倒症(Cataplexy),即便在白天也會昏昏欲睡,若出現類似症狀就會開始陷入昏沉睡眠,且只要一牽動強烈情緒反應,就可能會產生突發性的肌肉癱瘓,而通常強烈情緒反應指的是「笑」,這種症狀讓她多次受傷,甚至在游泳池都會發病昏睡,十分危險。

