12星座「心裡只有你」的鐵證！他佔有慾超強…網羞喊：一放假就黏著

▲想知道對方有沒有把你放心裡？看看以下舉動中了沒。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者李佳蓉／綜合報導

每個人說「愛」的方式都不一樣，你也遇過對方表達愛意的手段和想像中差很大嗎？讓你在愛情中變得患得患失，甚至沒有安全感，認為對方不夠愛自己？占星YouTuber《安德魯的賤聲房》分析12星座「心中只有你」的表現，有人行為表現超好懂，有些人則是含蓄默默付出，網友看完驚喊準，點名他「只要一放假，就黏著」。

安德魯分析12星座喜歡你、心中只有你的表現，除了參考太陽外，也要看自己的金星：

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1.隨Call隨到：牡羊座、射手座、金牛座、摩羯座

牡羊和射手座屬於行動派，一旦喜歡上你就會找機會與你有連結，不管事情再小，一通電話隨傳隨到飛奔到你身邊，陪著你解決困難，只要你一開口即非常樂意幫助你度過難關。不會隱藏對你的熱情和感情，在戀愛中對於有機會表現求之不得，是「享受付出」的星座，而你也能深刻感受到。

金牛及摩羯座則較內斂，是陪伴、默默付出型，嘴巴不太會表達，也不像上述兩星座來得直接，金牛和摩羯的愛藏在許多細微之處，當你有需要幫忙或遇到困難，他們會默默守護在身邊，陪伴你一起面對，但因為本身有點懶，因此一定是夠重要、夠在乎的人才叫得動他們。或許感情不是很濃烈、很灑狗血，但這種純粹的愛與陪伴，在感情中更難能可貴。

2.佔有你、黏著你：巨蟹座、天蠍座、雙子座、雙魚座

巨蟹和天蠍座佔有慾強，但前者屬於溫柔的力量，後者則是主控權強、像霸道總裁，雖說表現方式不同，但只要他心中有你，就會時時刻刻想著你、念著你。在感情中也是屬於非常容易吃醋的星座，當發現有情敵出現，佔有慾會讓他們情緒變得捉摸不定，費盡心思好好守護你，就怕被人半路攔截，到頭來落得一場空。

雙子和雙魚座是聰明談戀愛的類型，當心中有你就懂得製造和你相處的機會。雙子座愛上一個人會變得有點霸道，想知道你生活中發生的點點滴滴；這兩個星座不只展現了佔有慾，也充分表現出保護慾，特別重視兩人獨處的時間，因此只要看到他三不五時出現在你眼前就可以放心了，因為他們對於重視的人都會撥時間陪伴。

3.為你改變、放下自尊：獅子座、處女座、天秤座、水瓶座

獅子與處女座自尊心強，待人處事都有一套自己的規則，對於已經決定好的事情，外人無法輕易改變，但當他遇到喜歡的人就會妥協推翻，雖然嘴硬不認，但行為模式已默默改變及配合。只要他心中有你，是可以打破規則放下自尊的，在感情中可塑性極強。

天秤和水瓶座耳根子也很硬，本有自己的處事方式及生活邏輯，追求舒服的感情狀態，不能施予太多壓力，所以當這兩星座心甘情願配合你、為你改變，代表你絕對是他生命中那個有份量、重要的人。但天秤和水瓶座越愛你就越怕失去你，即使你的要求有些無理，但當習慣成自然，他們仍會屈就自己為你改變，就算變得不像自己也無妨。當你發現這兩個星座配合度變得極高，代表你已滿滿佔據他的心。

網友看完又驚又喜頻頻喊準：「雙子好準啊～他只要一放假就黏著，而且很愛第一時間知道妳在幹嘛，又氣又好笑」「真的很準欸！我的獅子寶寶真的改變超多」「巨蟹真的好黏…電話訊息晚回就會奪命連環CALL」「水瓶就百變怪啊 喜歡的人怎樣都可以」「獅子有準，不管愛情還是其他，有準！討厭改變已經決定的事情，可是為了視為重要的人，那都不算什麼」。