　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

12星座「心裡只有你」的鐵證！他佔有慾超強…網羞喊：一放假就黏著

情侶、自拍、放閃（圖／記者黃克翔攝）

▲想知道對方有沒有把你放心裡？看看以下舉動中了沒。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者李佳蓉／綜合報導

每個人說「愛」的方式都不一樣，你也遇過對方表達愛意的手段和想像中差很大嗎？讓你在愛情中變得患得患失，甚至沒有安全感，認為對方不夠愛自己？占星YouTuber《安德魯的賤聲房》分析12星座「心中只有你」的表現，有人行為表現超好懂，有些人則是含蓄默默付出，網友看完驚喊準，點名他「只要一放假，就黏著」。

安德魯分析12星座喜歡你、心中只有你的表現，除了參考太陽外，也要看自己的金星：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1.隨Call隨到：牡羊座、射手座、金牛座、摩羯座

牡羊和射手座屬於行動派，一旦喜歡上你就會找機會與你有連結，不管事情再小，一通電話隨傳隨到飛奔到你身邊，陪著你解決困難，只要你一開口即非常樂意幫助你度過難關。不會隱藏對你的熱情和感情，在戀愛中對於有機會表現求之不得，是「享受付出」的星座，而你也能深刻感受到。

金牛及摩羯座則較內斂，是陪伴、默默付出型，嘴巴不太會表達，也不像上述兩星座來得直接，金牛和摩羯的愛藏在許多細微之處，當你有需要幫忙或遇到困難，他們會默默守護在身邊，陪伴你一起面對，但因為本身有點懶，因此一定是夠重要、夠在乎的人才叫得動他們。或許感情不是很濃烈、很灑狗血，但這種純粹的愛與陪伴，在感情中更難能可貴。

12星座「心裡只有你」的鐵證！他佔有慾強…網羞喊：一放假就黏著。（圖／截自安德魯的賤聲房YouTube）

2.佔有你、黏著你：巨蟹座、天蠍座、雙子座、雙魚座

巨蟹和天蠍座佔有慾強，但前者屬於溫柔的力量，後者則是主控權強、像霸道總裁，雖說表現方式不同，但只要他心中有你，就會時時刻刻想著你、念著你。在感情中也是屬於非常容易吃醋的星座，當發現有情敵出現，佔有慾會讓他們情緒變得捉摸不定，費盡心思好好守護你，就怕被人半路攔截，到頭來落得一場空。

雙子和雙魚座是聰明談戀愛的類型，當心中有你就懂得製造和你相處的機會。雙子座愛上一個人會變得有點霸道，想知道你生活中發生的點點滴滴；這兩個星座不只展現了佔有慾，也充分表現出保護慾，特別重視兩人獨處的時間，因此只要看到他三不五時出現在你眼前就可以放心了，因為他們對於重視的人都會撥時間陪伴。

12星座「心裡只有你」的鐵證！他佔有慾強…網羞喊：一放假就黏著。（圖／截自安德魯的賤聲房YouTube）

3.為你改變、放下自尊：獅子座、處女座、天秤座、水瓶座

獅子與處女座自尊心強，待人處事都有一套自己的規則，對於已經決定好的事情，外人無法輕易改變，但當他遇到喜歡的人就會妥協推翻，雖然嘴硬不認，但行為模式已默默改變及配合。只要他心中有你，是可以打破規則放下自尊的，在感情中可塑性極強。

天秤和水瓶座耳根子也很硬，本有自己的處事方式及生活邏輯，追求舒服的感情狀態，不能施予太多壓力，所以當這兩星座心甘情願配合你、為你改變，代表你絕對是他生命中那個有份量、重要的人。但天秤和水瓶座越愛你就越怕失去你，即使你的要求有些無理，但當習慣成自然，他們仍會屈就自己為你改變，就算變得不像自己也無妨。當你發現這兩個星座配合度變得極高，代表你已滿滿佔據他的心。

網友看完又驚又喜頻頻喊準：「雙子好準啊～他只要一放假就黏著，而且很愛第一時間知道妳在幹嘛，又氣又好笑」「真的很準欸！我的獅子寶寶真的改變超多」「巨蟹真的好黏…電話訊息晚回就會奪命連環CALL」「水瓶就百變怪啊 喜歡的人怎樣都可以」「獅子有準，不管愛情還是其他，有準！討厭改變已經決定的事情，可是為了視為重要的人，那都不算什麼」。

ET快訊
亡友趴機車「腳拖地」！男淡定騎車逛鬧區　路人嚇傻
莊凌芸輕生前收「妳爸破壞我家庭」長訊　痛心求助媽媽
「厭世臉」落跑越南妻神展開！被告詐欺前先出招　純情男傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

華航飛完救援班機宣布停飛印度　今起禁有印度旅遊史外籍人士入境　

「中部百慕達」如大型迷宮　機車族瘋狂鬼打牆：騎到懷疑人生

鋒面「降雨要多一點」關鍵曝！周三接近全台有獎　周末再變天

12星座「心裡只有你」的鐵證！他佔有慾超強…網羞喊：一放假就黏著

案1145爆「防疫新破口」　3天空檔來不及隔離！社區陷風險

青青告別仙人跳醜聞！天天PO抖奶片流量破百萬　硬起來告網友

全台中獎！梅雨季首道移動性鋒面周三到　「連下3天」地區曝

開一半黑影竄出！桃園「平頭哥」馬路中趴睡10秒　網傻眼：太尷尬

理工男vs文組男怎麼選？女作家揭「決勝關鍵」…網友戰翻了

人生極重要！好市多「邪惡雪糕」10年後復活　鐵粉哭求：別再停賣了

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

她眼睜睜看愛車被擠「2格塞3台」　傻眼制止遭嗆：沒在台北移過車？

男大生撞12汽機車落跑「發限動」　媽媽幫談和解：車壞可以搭公車

利路修總決賽成團舞根本沒學！　「站原地拍手」影片曝...網笑瘋

母親節分享大會！媽媽hold得住？假日在幹嘛？她爆料：去跟人家玩

松山分局之亂關鍵96秒曝光！　所長站電腦前格式化監視器影片

雷／《全明星》MVP出爐…嘉賓被轟回應：有選手罵髒話！　鼓鼓遭點名「態度需加油」

被霸凌哭一個月「起床就看不到」　女孩近乎失明...教化妝找回自信！

水情吃緊！洗車場慶生「噴泡沫」　壽星遭惡整...網怒：有夠浪費水

荳荳心疼護閨蜜「她們是善良的人」！　痛訴感情、友情全遭剝奪：快撐不下去了

華航飛完救援班機宣布停飛印度　今起禁有印度旅遊史外籍人士入境　

「中部百慕達」如大型迷宮　機車族瘋狂鬼打牆：騎到懷疑人生

鋒面「降雨要多一點」關鍵曝！周三接近全台有獎　周末再變天

12星座「心裡只有你」的鐵證！他佔有慾超強…網羞喊：一放假就黏著

案1145爆「防疫新破口」　3天空檔來不及隔離！社區陷風險

青青告別仙人跳醜聞！天天PO抖奶片流量破百萬　硬起來告網友

全台中獎！梅雨季首道移動性鋒面周三到　「連下3天」地區曝

開一半黑影竄出！桃園「平頭哥」馬路中趴睡10秒　網傻眼：太尷尬

理工男vs文組男怎麼選？女作家揭「決勝關鍵」…網友戰翻了

人生極重要！好市多「邪惡雪糕」10年後復活　鐵粉哭求：別再停賣了

吳怡農提三點改革掃黑　孫大千酸：不是太天真、就是太虛偽

陳時中投書加媒　指「台灣模式」可遏止疫情蔓延

陳嘉昌餐敘被丟蟑螂　柯文哲：暴力事件一定不被允許

華航飛完救援班機宣布停飛印度　今起禁有印度旅遊史外籍人士入境　

瘋電影／魔戒三部曲：王者再臨　天下在手誰能坦然放棄

UNIQLO X Theory招牌POLO衫又更帥了！590元入手萬元設計　女裝首登場

越南「厭世臉妻」紅睡衣照曝！小跑步上車逃家　林黛玉形象不演了

納智捷靠URX就「不愁吃穿」？5月購車加碼送4萬元露營套件

168斷食期間可以吃什麼？　營養師公開「一日菜單」照吃不挨餓

黑衣人灑上千小強洗臉警界！　凶器「櫻桃紅蟑」價格曝光

做壞事被抓包！心虛阿金匍匐前進　下秒躲入防空洞：完蛋～要被扁惹

生活熱門新聞

竹科媽媽群組「不想讓低端加入」　超高門檻曝光

小一兒吐胎內記憶！天上選媽過程驚呆她

「易致災梅雨季」來了！2波鋒面接力時間曝　全台有雨

他見驗孕棒臉綠「結紮了」　網一面倒：渣

拍A片遭母親痛譙　吳夢夢暖心力挺

全台中獎！梅雨季首道鋒面周三到　「連下3天」地區曝

全台病例分布圖曝　新北「由橘轉紅」

好市多1商品復活！網：一直買好邪惡

三星手機標價少1個0　全國電子出售量曝光

3歲童胸部遭折疊桌夾住身亡　醫3點提醒

酸「飯店26K學徒」不如去超商！反被砲翻

理工男vs文組男　女作家揭決勝關鍵

中油的油比較純？　網推1關鍵：真的有差

北北桃都有！1圖秒懂「5縣市足跡」　快看你有沒有重疊

更多熱門

相關新聞

星星教授安格斯5月星座運勢

星星教授安格斯5月星座運勢

這個月份很容易被工作搞得一團亂，生活被打亂的時候就容易心浮氣躁，提醒你每個人時間管理方式不一樣，務必要找出一套你自己的生活準則，在面對工作事項的時候，孰輕孰重你記得要排好先後順序，畢竟因為急性子使然

星巴克銀河藍「星座系列」好美

星巴克銀河藍「星座系列」好美

3大「閨蜜星座組合」，你們上榜沒？

3大「閨蜜星座組合」，你們上榜沒？

12星座一周運勢0503-0509

12星座一周運勢0503-0509

吠陀占星5月整體運勢！

吠陀占星5月整體運勢！

關鍵字：

星座占卜12星座談戀愛運勢安德魯的賤聲房牡羊座金牛座雙子座巨蟹座獅子座處女座天秤座天蠍座射手座摩羯座水瓶座雙魚座

讀者迴響

熱門新聞

莊凌芸殞落　最後503秒自拍曝光

獨／陳嘉昌出席700人義警餐敘　遭砸上千隻蟑螂滿地竄逃

屁孩踢爆電影巨幕！整片換新要價77萬元

竹科媽媽群組「不想讓低端加入」　超高門檻曝光

小一兒吐胎內記憶！天上選媽過程驚呆她

即／Yahoo賣掉了　Apollo砸1400億元成交

快訊／微軟創辦人比爾蓋茲　宣布與27年妻子離婚

「易致災梅雨季」來了！2波鋒面接力時間曝　全台有雨

他見驗孕棒臉綠「結紮了」　網一面倒：渣

《全明星》選手罵髒話！房思瑜疑暗諷

拍A片遭母親痛譙　吳夢夢暖心力挺

台北男爆採檢「恐怖故事」　公審醫護遭灌爆

北市警局長餐會遭黑幫手法潑蟑螂示威

陳鎮川一家3口團聚曬娃：等到你了

竹科媽媽群組設高門檻！網紅酸吸血蟲

更多

最夯影音

更多
雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了
她眼睜睜看愛車被擠「2格塞3台」　傻眼制止遭嗆：沒在台北移過車？

她眼睜睜看愛車被擠「2格塞3台」　傻眼制止遭嗆：沒在台北移過車？

男大生撞12汽機車落跑「發限動」　媽媽幫談和解：車壞可以搭公車

男大生撞12汽機車落跑「發限動」　媽媽幫談和解：車壞可以搭公車

利路修總決賽成團舞根本沒學！　「站原地拍手」影片曝...網笑瘋

利路修總決賽成團舞根本沒學！　「站原地拍手」影片曝...網笑瘋

母親節分享大會！媽媽hold得住？假日在幹嘛？她爆料：去跟人家玩

母親節分享大會！媽媽hold得住？假日在幹嘛？她爆料：去跟人家玩

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面