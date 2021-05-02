北市3銀行「數位簽巡QR code」遭撕毀　大叔花6分鐘幹的

▲張姓男子因涉嫌破壞大同警分局寧夏路派出所轄內數位簽巡QRcode，經警方調閱監視器後約談到案。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

北市政府警大同分局寧夏路派出所長葉育忻10日晚間23時47分簽巡轄內中國信託民權分行電子巡簽QRcode時，發現QRcode毀損無法巡簽，警方立即巡視轄內33處電子巡簽Qrcode狀況，經2小時統計，光是寧夏路派出所轄區就有3處簽巡QRcode刮損，包含中國信託民權分行、合作金庫大同分行、臺灣銀行民權分行均遭刻意毀損，導致部分無法正常簽巡，為了巡邏安全，立刻新張貼QRcode並循線追查破壞者。

▲張姓男子因涉嫌破壞大同警分局寧夏路派出所轄內數位簽巡QRcode，經警方調閱監視器後約談到案。（圖／記者張君豪翻攝）

經大同警方調閱轄區、金融機構監視器發現，一可疑中年男子於10日21時許依序出現於上述三家金融機構前，手持不明物體於6分鐘內將承德、民權西路口上述三處電子巡簽QRcode毀損後加速徒步離去，平均每只巡邏箱下手不超過30秒，應非第一次著手破壞公物。

▲張姓男子因涉嫌破壞大同警分局寧夏路派出所轄內數位簽巡QRcode，經警方調閱監視器後約談到案。（圖／記者張君豪翻攝）

經過警方調查，確認是一名張姓男子（61歲）涉嫌破獲工務，警方循線通知張嫌於25日到案說明，警方詢問後並依刑法妨害公務、毀損罪函送士林地檢署偵辦。

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