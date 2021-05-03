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三星堆搶五一商機推「青銅味」冰棒　陸景點現文創「冰棒大戰」

▲四川三星堆推青銅面具冰棒搶五一商機。（圖／翻攝北京日報）

▲四川三星堆推青銅面具冰棒搶五一商機。（圖／翻攝北京日報）

記者魏有德／綜合報導

大陸今年五一假期出遊人數暴增，按運輸部預估，各地客運量總合或達2.65億人次。為把握出遊人潮拼經濟，不少景區也趁夏日將近之際，推出文創冰棒或雪糕吸引遊客。其中，四川把握近期最引人注目的三星堆考古話題，文創館一次推出300多種文創商品，以「青銅面具冰棒」最為吸睛，1200支冰棒一上午便搶購一空。

▲三星堆青銅面具冰棒有兩種口味，分別是青銅味及出土味。（圖／翻攝舜網）

▲三星堆青銅面具冰棒有兩種口味，分別是青銅味及出土味。（圖／翻攝舜網）

《北京日報》報導，已嚐鮮的遊客透露，青銅面具冰棒有兩種口味，「青銅味」其實是抹茶口味，「出土味」則是巧克力。設計師表示，未來還會有青銅大立人、青銅鳥頭等多款造型冰淇淋上市，還將增加青檸、草莓等多種口味，以滿足不同遊客的需求。

▲北京國家博物院裡的文創冰棒。（圖／CFP）

▲北京國家博物院裡的文創冰棒。（圖／CFP）

大陸近年帶有文物和文化元素的雪糕或冰棒推陳出新，成為不少景區的主打商品。位於北京的大陸國家博物館推出的兩款文物雪糕頗受遊客歡迎。這兩款文物雪糕分別為巧克力口味的說唱俑，造型發想自「擊鼓說唱俑」；至於「雲紋犀尊」雪糕則是抹茶口味，創意來自於「錯金銀雲紋青銅犀尊」。據悉，這兩件文物都在該館的「古代中國」展區陳列。

▲武漢黃鶴樓造型冰棒受到遊客追捧。（圖／CFP）

▲武漢黃鶴樓造型冰棒受到遊客追捧。（圖／CFP）

此外，西安明城牆景區的多款「城牆味道」冰淇淋也大受遊客歡迎，收獲不少「五一觀光財」。「城·壹叄柒肆」冰淇淋以西安城牆永寧門為原型；「雪貴妃」冰淇淋融合了Q版卡通元素；「大唐羽林軍」冰淇淋則高度還原城牆彩繪小武士的形象。

經過疫情的考驗，武漢黃鶴樓景區也在五一假期時推出人氣造型雪糕，供遊客對照實體打卡拍照留念。

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