室友傳性暗示簡訊　人妻撂人打死他！姊弟收押又揪出2共犯

▲男遭打爆頭6天不治，同居女林雅婷(右)找弟弟吆喝友人教訓死者吳男。（圖／記者劉昌松攝）



記者劉昌松、林冠吟／台北報導

新北市一名林姓女子，因不滿分租房子的吳姓室友傳帶有性暗示的騷擾簡訊，竟然要弟弟找人來教訓吳男，造成吳男顱骨骨折，搶救6天後仍宣告不治。檢察官認定林姓姊弟與同夥李男涉有重嫌，且有滅證之舉，向法院聲請羈押禁見獲准，4日下午檢調也再度訊問3人，更查出還有兩名范姓與劉姓同夥，也將涉嫌2人傳拘到案，並對2人聲請羈押。

據了解，死者吳姓男子原本和林女、林女老公同住，後來林女離婚，老公搬家，只剩下吳男與林女同住，4月6日深夜林女突然打電話報警，說她要吳男搬家，吳男一氣之下，一直用自己的頭去撞牆，結果撞得頭破血流。

吳男被送醫急救6天後，因顱內出血、肺部挫傷等傷勢嚴重，在4月12日宣告不治，林女的弟弟此時突然到警局自首，稱因為姊姊接到吳男的不雅簡訊，他為姊姊出氣而出手教訓對方。

▲林姓女子聲稱收到分租室友傳來的侮辱簡訊，憤而找弟弟揪人教訓吳姓男子。（圖／讀者提供）



林女指稱，她因看到吳男傳帶有性暗示的騷擾簡訊給她，內容提及「我想X你」、「只要能X到你我此生無憾」等字，讓她覺得相當不舒服，和弟弟說後，決定請弟弟和友人一同出面和他理論，才找了一群朋友教訓吳男，但沒有要殺死他的意思。

但檢察官會同法醫相驗後，懷疑案情不單純，追查發現林女和弟弟有撂人、帶著棍棒一起教訓吳男，一群人一見到吳男，話都還沒說上半句就對著吳男猛毆，還專打吳男的頭部，且林姓姊弟等4人供詞不一、前後矛盾，認為案情仍有待釐清。

台北地院4月15日對林姓姊弟、李姓男子裁定羈押禁見後，另名楊姓男子因嫌疑不足，當庭釋放。檢警今日再將當天疑似也有參與打人的范姓男子與劉姓男子傳拘到案，並對2人聲請羈押。



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