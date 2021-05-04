汐止大同路吊車沿街漏油！5騎士摔倒送醫　駕駛驚呆了2罪送辦

▲黃姓駕駛的吊車沿街漏油造成多名機車騎士摔車送醫。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／新北報導

4日上午7時許，新北市汐止區大同路2段發生路面堆積油漬導致機車打滑意外，經警方到場協處處理，發現從大同路2段129巷往基隆方向、到312巷沿線都有漏油油漬，總共造成5部機車打滑自摔，多名騎士受傷，警方緊急通知區公所清潔隊到場清洗並灑上木屑防滑，並循線調閱監視器找到肇事吊車黃姓司機，依法究辦。

▲黃姓駕駛的吊車沿街漏油造成多名機車騎士摔車送醫。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止警方表示，上午7點10分左右，上述路段發生路面油漬導致多部機車打滑，汐止派出所立刻派出6名警力到場處理，統計共造成5部機車打滑、5名騎士摔倒受傷，送往汐止國泰醫院治療。





▲黃姓駕駛的吊車沿街漏油造成多名機車騎士摔車送醫，清潔隊緊急鋪上木屑防滑。（圖／記者張君豪翻攝）

警方循線調閱監視器並清查路面油漬痕，最後在大同路3段156號工地內發現漏油原凶是輛大型吊車，但肇事吊車駕駛黃男（53歲）驚訝不知發生此事，也不知吊車為何機件故障導致漏油汙染路面。警方依道交管理條例20條開立罰單，要求司機修復吊車並送驗合格才能領回牌照，並依公共危險、過失傷害罪嫌移送士林地檢署偵辦。

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