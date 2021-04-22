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社會 社會焦點 保障人權

三寶過馬路「一次帶走2個」！小黃1秒被撞飛　運將怒吼：阿伯人勒

記者莊智勝／新北報導

新北市汐止區大同路、秀峰路口昨（21日）晚間8時47分許發生一起驚悚車禍，監視器畫面拍下，一位頭戴鴨舌帽的阿伯完全不理會號誌，大搖大擺走著斑馬線闖越馬路，嚇得小黃緊急剎車，還不等運將回過神來，後方的廂型車反應不及當場猛力將小黃整台撞飛。更離譜的是，釀成整起事故的阿伯僅在原地愣了3秒，隨即若無其事轉身離開，身影消失在監視器畫面中。

▲▼汐止三寶過馬路「一次帶走2個」！小黃1秒被撞飛　運將怒吼：阿伯人勒。（圖／翻攝臉書「汐止集團」）

▲計程車見到阿伯違規闖越馬路後急剎停下。（圖／翻攝臉書「汐止集團」）

「請大家小心行車，保持安全距離！」一名網友在臉書「汐止社團」PO出昨夜大同路、秀峰路口車禍畫面；監視器拍下，當時路口行人號誌明明就是紅燈，但一名戴著鴨舌帽的阿伯卻仍是大搖大擺、逕自踩著斑馬線闖越馬路，路口轎車見狀還紛紛停車禮讓。

怎料阿伯走了一半後，對向的一輛計程車因天色昏暗，直到駛近才發現有行人阿伯違規闖越馬路，嚇得急忙重踩煞車急停；計程車才剛停下短短1秒，還不等小黃運將反應，後側另輛廂型車當即高速追撞，強大的撞擊力道讓計程車整部向前彈飛，而眼前恐怖的撞擊畫面也讓阿伯嚇得倒退兩步，站在原地傻愣3秒，但回過神後，阿伯並未上前關心，而是彷彿事不關己般，繞著廂型車後側走，轉身離開現場。

▲▼汐止三寶過馬路「一次帶走2個」！小黃1秒被撞飛　運將怒吼：阿伯人勒。（圖／翻攝臉書「汐止集團」）

▲計程車才剛停下短短1秒，立刻被後側的廂型車撞飛。（圖／翻攝臉書「汐止集團」）

倒楣的計程車運將下車後頻頻怒吼「哪有人這樣過馬路的啦」、「沒有人這樣過的啦！」接著開始尋找這位三寶阿伯，「阿那個老阿伯跑去哪裡了？阿伯人勒？」附近目擊的民眾還直呼「不見了！」接著拿起電話協助報警。

誇張畫面曝光後，網友紛紛表示「三寶真是強運」、「計程車幹到沒力」、「阿伯無損，還一次帶走兩個」、「說實話我都會懷疑這種阿伯是怎麼活到這把歲數耶」、「就是有行人不看號誌，上次遇到一個，我叭他還被嗆，行人不能走斑馬線喔，你O媽號誌是紅燈，走三小斑馬線」、「阿伯87就不說了，但後面那台廂型車真的很快，如果計程車沒剎住阻擋阿伯往前走，後方那輛廂型車真的會出人命」、「三寶就算不使用交通工具也還是三寶！」

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▼阿伯目睹車禍後，僅在現場愣了3秒鐘，隨即轉身走人，彷彿事不關己。（圖／翻攝臉書「汐止集團」）

▲▼汐止三寶過馬路「一次帶走2個」！小黃1秒被撞飛　運將怒吼：阿伯人勒。（圖／翻攝臉書「汐止集團」）

▲▼汐止三寶過馬路「一次帶走2個」！小黃1秒被撞飛　運將怒吼：阿伯人勒。（圖／翻攝臉書「汐止集團」）

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