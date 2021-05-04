永和診所出現諾富特確診者足跡竟可繼續看診　醫生自行消毒停診2週





▲陸軍化學兵前往華航園區消毒。（資料照／軍聞社提供）

記者羅婉庭／新北報導

華航疫情持續擴散，新北市永和某耳鼻喉科醫師在臉書提及，「基於國家防疫之迫切需要，今日（5/2）已立即自費派員全面消毒，且考量診所就醫者眾，若繼續看診有可能造成潛在的防疫破口（可能人體與環境尚存有病毒），所以決定主動配合政府防疫的需要，立即停診2週。」對此，新北市議員張志豪批評，確診者被發現到診所看病，診所自行停診2週，竟還要自費噴消，「市府為什麼如此鬆懈？」；衛生局對此說明，政府噴消是住家及診所外圍，不會入內消毒。

對於永和診所自費停診清消，張志豪提出質疑，市府團隊的防疫SOP到哪去了？衞生局接受CDC通報指示後，環保局的立即消毒工作呢？為什麼如此鬆懈？還要讓市民自己想辦法進行消毒工作？自費找消毒公司進行消毒工作，一切就完善了嗎？不論如何，請新北市長侯友宜一定要正視這個嚴重的漏洞，並參照桃園經驗，立刻改善。

張志豪指出，衛生局竟然沒有通知休診，也就是說，診所出現確診者後僅四名醫護人員隔離，「既不用休診，也沒來消毒」，過了一天，醫師不安趕緊自費消毒，他批評防疫不應「一個新北，兩種做法」。

中央流行疫情指揮中心公布，案1136於4月26日至28日往返住家及公司，去程曾搭捷運行經頂溪、古亭、西門等3站，並從成都路轉乘公車至先嗇宮站；4月26日曾到新北永和的72度c舒肥健康餐用餐，4月27日曾到家樂福中和店。

▲永和耳鼻喉科說明自費消毒、停診。（圖／翻攝自蔡正平醫師臉書）