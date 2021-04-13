案發現場／角頭活埋情敵12年！護膚女纏三角戀　護子道出殘忍真相

▲彰化溪州糖廠整地，意外挖出遭角頭陳祝賢活埋12年的死者吳東明。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／綜合報導

雲林縣一名醋男吳東明不滿前女友「阿眉」在護膚店上班，且結交了「陳大仔」角頭陳祝賢，氣得多次前往店內騷擾，甚至持球棒砸毀陳大仔剛買的賓士，陳於是夥同小弟將吳男擄走，在彰化溪州的甘蔗園挖了兩公尺深的大洞，以頭上腳下直立的方式將他活埋，直到12年後骸骨才被發現，專案警方在Podcast節目《我在案發現場》中提到，儘管陳姓角頭從頭到尾都行使緘默權，但靠著測謊突破已婚的阿眉取得關鍵自白，最終仍構成法官的心證，判角頭無期徒刑確定。

▲點擊收聽《我在案發現場》木瓜樹根貫穿的鐵絲白骨。

2008年2月台糖溪州農地準備整地為「國家花卉園區景觀苗木生產專區」，請來怪手挖掘，怪手卻在工程最外圍的一顆木瓜樹下，挖出了一具被樹根貫穿脊椎的人類骸骨，且屍骸手骨、腿骨還有鐵絲綑綁，頭蓋骨也被藍色寬膠帶、黑色細膠帶纏繞眼、口部位，專案警方初判整起案件是殺人埋屍案，不排除死者有活埋的可能性。

由於死者沒有證件更採不到指紋，死亡時間成為清查身分的關鍵要點。當時警方透過死者所穿未腐爛的「紅螞蟻」內褲褲頭鬆緊帶，及骨盆大小、肩寬，粗判死者應為男性。鑑識人員在死者口袋內採集到紙鈔，但都已腐爛殆盡，不過卻在2枚硬幣之中發現了一小片被夾起來的鈔票，經還原後發現是2002年就已經沒在流通的舊版百元鈔，因此推估死亡時間至少超過6年。

▼死者身上未腐爛的紅螞蟻內褲鬆緊帶，讓檢警直覺死者應為男性。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼夾在銅板中的舊版百元鈔片，讓警方判斷死者已經遭埋超過6年。（圖／記者陳豐德翻攝）



不料警方將DNA樣本送至法醫研究所後，檢驗出來的死者竟為女性，專案警方內心雖然存疑，但基於相信專業，仍依此條件去過濾失蹤人口，卻就此卡關一年，直到專案警方重新送驗檢體，結果逆轉性別為男性；法醫研究當時表示因為實驗室內只有不到3坪大的空間，可能是檢體飄散造成汙染，導致DNA的性別才會驗錯。

專案警方最後查出死者為26歲設籍雲林的吳東明，12年前就被提報失蹤，吳男父母12年間不放棄任何希望，四處看水流屍、寫信給政府單位陳情，吳母還多次作夢夢到兒子哭訴被人埋起來了，經安排做了DNA檢體採驗，這才終於找到失蹤的兒子骨骸。

警方循線找到吳東明的女友阿眉，發現她另有家室，起先對於案情不願多談，在警方循循善誘下她才吐露與吳男、陳大仔間的三角戀狀況。當年由於阿眉重回護膚店「溫莎堡」工作，引起控制欲重的吳男不滿，頻頻騷擾下她才決定分手，加上熟客陳大仔對自己展開熱烈追求，讓吳男氣急敗壞。1997年8月16號吳男凌晨持球棒砸毀了護膚店外陳大仔新買的賓士轎車，陳大仔透過監視器目睹全程，隨即放話「我會處理他！」

▼死者吳東明控制欲較重，阿眉分手後又與陳大仔來往頻繁使他不滿。（圖／記者陳豐德翻攝）



2天後陳大仔載阿眉外出吃飯，倆人順路去雲林西螺鎮買了紅色長假髮、墨鏡及花襯衫，阿眉說當時不知道陳打算幹嘛，直到有一天陳邀他見面，在車上向她吐露已經跟小弟將吳東明押走活埋在彰化山區，並仔細形容犯案過程「用東西把他眼睛摀住，讓他不知道我載他去哪裡，以後他（亡魂）要找我的話也不曉得要去找誰」，此外也警告阿眉「這件事情只有我知道、你知道、天知道、地知道，要是有發生什麼事情，就是妳說的」。

阿眉向警方說案發後自己不敢吐露任何細節，如今說出真相更擔心自己或孩子會遭到陳大仔報復，刑事局透過測謊後認為阿眉所稱如實，循線找到護膚店老闆、假髮店老闆娘，他們的口供也補強了阿眉的說法可信度，於是收網將陳祝賢拘提到案，卻沒料到陳始終行使緘默權並否認犯行，也以心臟有問題拒絕測謊，與阿眉共同依照殺人罪嫌起訴。

▼阿眉與角頭陳祝賢。（圖／記者陳豐德翻攝）



此案由於沒有直接證據能連結到陳祝賢犯案，檢警其實也沒把握能將他定罪，二審高院還裁定陳男25萬交保，但各審法官均審酌他以心臟有問題拒絕測謊，送醫檢查後卻顯示心臟正常，法官直指「若不是畏罪心虛，何不接受科學的方式，證明自己跟吳東明的死亡無關？」最終各種間接證據構成了法官的心證，認定有殺人、過失致死前科的陳祝賢為了追求阿眉，以殘忍手段取情敵吳東明性命，判無期徒刑確定，褫奪公權終身；阿眉則因罪證不足判無罪。

時任刑事局偵一隊隊長黃念生在Podcast節目《我在案發現場》中談到，能偵破12年無名屍案得感謝獲報失蹤案的吳姓派出所所長，找上所長時他已退休，但他吐露「這個案子他也忘不了」，並翻出一本陳舊的筆記本，裡面詳細記載了有民眾目擊一名男子被架上車，所長到現場發現被害人的拖鞋在現場遺落，此外路旁還有散落的漫畫書，仔細一看漫畫書上的戳章……

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▼吳東明遭挖出時已成白骨一具。（圖／記者陳豐德翻攝）

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