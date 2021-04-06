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案發現場／顯影劑詐賭！他輸800萬疑怒殺好友　大石壓屍後上吊還命

▲▼「臭弟」莊博凱炸設局賭贏老友蔡建雄800萬後，被殺害棄屍在泰山涵洞。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲「臭弟」莊博凱設局賭贏老友蔡建雄800萬後，被殺害棄屍在泰山涵洞。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／綜合報導

台北縣泰山綽號「臭弟」莊博凱以賭博為生，2010年大年初四去跟老友蔡建雄追討一筆800萬元的債務，卻雙雙人間蒸發，莊父求地藏王菩薩「死也要見屍」，才在附近的排水溝涵洞中發現莊男遺體，兇手疑擔心事跡敗露還替屍體腳綁麻繩、身壓大石固定；而嫌疑人蔡建雄2天後也在老家上吊輕生，手機未發出的簡訊寫下「人不是我殺的」。承辦刑警於Podcast節目《我在案發現場》中揭露，案件起因就是一場精心策畫的詐賭風波，莊博凱成肥羊遭痛宰後察覺有異，他萬萬沒想到設局的竟是自己的多年麻吉。

 ▲點擊收聽《我在案發現場》偵辦刑警細述賭博害了兩條性命。

在泰山地區從事雞隻屠宰商的蔡健雄（38歲）經濟狀況相當好，加上父執輩是養豬大戶，在地方小有名氣。蔡男與無業的「臭弟」莊博凱（26歲）是多年好友，只要休假有賭局倆人就會一同前往，但不知是賭藝不精或事有蹊蹺，蔡男的家人就曾指出「他至少輸了4千萬！」

2010年2月大年初三，臭弟又帶蔡男去三重地區賭「推筒子」，賭法是跟莊家比大小，牌拿完一翻兩瞪眼，蔡男一夜間狂輸800萬元。他沒想到在場10人除了他之外都是都是共謀詐賭，臭弟早與主事者早談好82分潤，麻將牌被塗上顯影劑，骰子也換成了遙控骰，也有人戴上特製隱形眼鏡，他見臭弟也輸了300多萬元起先只怪自己運氣差，但返家後卻越想越覺得不對勁。

▼「臭弟」莊博凱平時無業，以賭博為生。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼「臭弟」莊博凱炸設局賭贏老友蔡建雄800萬後，被殺害棄屍在泰山涵洞。（圖／記者陳豐德翻攝）

隔天一早臭弟跟父親說要出門找蔡男討賭債，但隔了一晚卻遲遲未返家，警方接獲莊父報案後前往蔡男住家查訪，蔡妻則表示「丈夫也失蹤了！」她說當日臭弟確實有來家裡，自己籌了100多萬拿給丈夫償還賭債，丈夫開車出門後再也沒見他回來。警方不敢大意發動搜山，在蔡男的工廠外發現臭弟的賓士座車；此外也同步調閱2人的手機基地台位置，發現他們關機前位置都還停留在泰山地區。

就在失蹤第7天莊父心急如焚、向地藏王菩薩拜託「死也要見屍」後，才終於擲到聖筊，隨即就接到了臭弟友人的電話，告訴他「人找到了，在涵洞裡面」。檢警到場後發現，臭弟的友人根本沒有進入涵洞，且涵洞內相當昏暗、有高低落差，依照友人站的位置根本不可能看到屍體，但友人卻向專案刑警表示「我就是有感覺到」，起警方懷疑友人可能有涉案，但經清查他擁有不在場證明，也沒有行兇藏屍的動機。

▼蔡建雄大年初四遭要賭債，拿著老婆準備的100萬開車出門後就失蹤。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼「臭弟」莊博凱炸設局賭贏老友蔡建雄800萬後，被殺害棄屍在泰山涵洞。（圖／記者陳豐德翻攝）

勘驗臭弟的屍體發現，他上半身赤裸傷痕累累，喉頭遭砍一刀成致命傷，趴臥在排水溝涵洞內陳屍已久，腳部被麻繩綑綁，繩子另一頭則綁在管壁內的水管上，加上背部壓著一顆需要2個人才搬得動的大石頭，肩膀也各放了一塊石頭，檢警研判應該是連日大雨，兇手擔心屍體被沖出排水溝外流入中港大排，所以才會棄屍後才會以繩索、巨石加固。

專案人員鎖定失蹤的蔡建雄涉有重嫌，調閱監視器有拍到蔡男駕駛小貨車外出的畫面，經確認手機基地台定位後，發現當日他與臭弟的手機基地台軌跡完全相符，倆人從工廠上山區後繞一圈又回到原點；警方研判倆人應該是到蔡男工廠前談判，蔡失手將臭弟殺害後，將遺體運上小貨車，上山繞了一圈卻找不到合適的棄屍地點，回到工廠後見到一旁就有個涵洞，才會跟同夥藏屍於內。

▼蔡建雄輕生前傳給家人的簡訊，說自己臭弟的死無關。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼「臭弟」莊博凱炸設局賭贏老友蔡建雄800萬後，被殺害棄屍在泰山涵洞。（圖／記者陳豐德翻攝）

就在發現屍體第二天，警方正加強搜捕蔡建雄時，卻接到家屬通報稱蔡男已經在老家上吊輕生，警方到場勘驗，發現生前他還寄了一封簡訊給家人說「我已知道臭弟死訊，但是他真的與我沒關係，過兩天我會去陪他，但是你們一定要把殺他的人找出來，還我清白」。專案小組努力追查，所有跡證卻都指向輕生的蔡男，此外警方也認為有其他人共同棄屍，現場跡證經大雨沖刷卻已採集不到，此命案只能以「結案」告終而非破案，這也成了專案人員心中永遠的痛。

承辦刑警徐子胤在Podcast節目《我在案發現場》中表示，這個案件最詭異之處在於發現臭弟的屍體後，深夜與另名刑警想重回現場「找靈感」，但一下車他隨即背脊發涼，他談到「從警那麼久以來，從來沒有那樣的經驗，我們倆個人一句話也不敢說，馬上開車下山。」他猜想可能是亡魂想告訴自己什麼，返家後徐子胤累倒在椅子上，隨即又做了一個夢，一個男人就上吊在他面前……

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我在案發現場

▼蔡健雄存在手機內未寄出的簡訊。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼「臭弟」莊博凱炸設局賭贏老友蔡建雄800萬後，被殺害棄屍在泰山涵洞。（圖／記者陳豐德翻攝）

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