桃芝受災戶暨身障男一家險流離失所　善種子行善義工團助建新家

▲台灣善種子義工團助信義弱勢民眾重建家園。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

信義鄉身障人士張先生一家在20年前的桃芝風災中淪為受災戶，而原本承租的原民保留地租約又將於今年到期、面臨被收回的困境；台灣善種子義工團日前特地深入南投山區，協助張男一家搭建組合屋，重新擁有了可遮風避雨的家，也感受到社會溫情。

南投縣政府指出，張男兒時發生意外而一腳殘疾，以打零工維持家計，過去向信義鄉公所承租原住民保留地、蓋屋成家，但房子在桃芝颱風時遭土石流淹沒，只能轉往弟弟的土地蓋鐵皮屋居住。

▲台灣善種子義工團助信義弱勢民眾重建家園。（圖／南投縣政府提供）

鄉公所年初通知他的承租地將於7月到期，若無地上建物，就將收回承租權，張男只能拖著行動不便的身軀，自行將鐵皮屋拆解、想返回承租地重建，卻因經濟弱勢，無餘錢可執行工程，一家子面臨無家可歸的困境。

縣府社勞處得知，轉介成立於雲林縣的善種子義工團提供協助，遍及全國的團員在上（4）月犧牲休假時間，動員150人次人力前往信義鄉分工合作，有人負責整地、埋設地樑，到房屋組成和水電，有人則捐贈住宅用火災警報器、滅火器等，同時上網勸募電視、冰箱、洗衣機、床組等家電傢俱，短短4天內就搭建起3房2廳1衛浴的組合屋。

▲台灣善種子義工團助信義弱勢民眾重建家園。（圖／南投縣政府提供）

義工團在4月24日親手將新屋鑰匙交給張男，並由縣府社會及勞動處長林志忠、縣議員王秋淑見證，房子內部設備齊全，還為行動不便的張男與年邁的張母規劃無障礙坡道和無障礙浴廁；張男表示，縣府的轉介和善種子義工團的熱心奉獻，都讓他感受到社會溫情，也表達感謝之意。

義工團理事戴耀堂說，張男以單腳獨立支撐的不只是自己，還撐起整個家，堪稱生命勇士；他從最初評估到場勘，前後和張男會面數次，見其眼神從絕望到半信半疑，一直到大隊人馬和機械開進工地後，黝黑、布滿風霜的臉上終於展現笑容，充滿希望的神采，讓團隊有更大的動力行善。

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