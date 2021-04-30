疫情打趴庇護工坊業績　營運苦「釀梅求生」盼大眾支持

▲華光教養院下的磊質複合式庇護工坊推出自釀紫蘇梅。（圖／華光較教養院提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

每到四、五月進入梅子的季節，許多人就會開始在家DIY釀梅子醋、釀梅子酒，華光磊質複合式庇護工坊每年這個時候也都會醃漬紫蘇梅，紫蘇梅汁的成品部分會提供庇護工坊的桐花芽蔬食餐廳製作飲品銷售，部分則裝瓶後放置餐廳的架上義賣。近兩年因疫情加上磊質庇護工坊(桐花芽蔬食餐廳)地緣之故，來店光臨的客源及購買客人大幅下降，使得庇護工坊生計受到影響，營運收入因此下降了約三成，為支持庇護工坊自給自足，也鼓勵弱勢族群自力更生，縣府也親自派員到場關心、給予支持，盼社會大眾以實際購買的方式幫助工坊度過難關。

新竹縣政府劉彥辰科長、桃竹苗分署身心障礙者職業重建服務暨職務再設計資源中心張靖梅執行秘書，今日親自到紫蘇梅加工現場關心，並參與紫蘇梅開箱及DIY活動，還有庇護工坊員工的親友也到場支持。

▲▼今日在磊質庇護工坊進行紫蘇梅DIY活動。

華光教養院表示，提振了庇護工坊員工們的信心，相信不管遇到再大再難的問題，因為有大家的扶持我們可以共同度過。

華光教養院說，磊質複合式庇護工坊是一棟兩層式鄉村建築，位於「華光福利山莊」南基地，因應地形高低落差設計規劃建造；一樓為庇護產品製作區：包含加工農產品、中西式烘焙、手工皂教室等。磊質複合式庇護工坊提供身心障礙者庇護性就業機會與訓練場所，也是社會大眾認識華光的媒介，歡迎路過時進來休憩片刻感受華光師生的熱情，更希望大家來帶走院生親手做的紫蘇梅。

▲▼磊質複合式庇護工坊提供身心障礙者庇護性就業機會與訓練場所，也是社會大眾認識華光的媒介。

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