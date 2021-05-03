松山之亂「屏風擋住視線」　監視器打臉：眼前就是折疊椅砸電腦

▲松山警分局中崙所前所長顏敏森3日受訪堅稱自己沒看見徐男砸電腦螢幕，說法與監視器明顯不符。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

黑幫砸毀中崙所警用電腦風波再度延燒，2日市警局公布上月16日凌晨事發該所駐地監視器後卻引發更多爭議，包含楊姓教官比中指挑釁黑衣人、黑幫持所內摺疊椅砸毀該所警用電腦，這些行為明顯觸犯妨害公務、毀損公物及聚眾鬥毆罪，值班顏姓副所長雖出手壓制，但事後卻縱放這群黑幫成員，對此顏姓所長3日上午還出面受訪表示「當下我被屏風擋到，嫌犯動作（砸警用電腦）確實沒看到」

▲松山警分局中崙所前所長顏敏森3日受訪說法與監視器明顯不符。（圖／記者張君豪翻攝）

但畫面會說話，根據市警局公布案發當下中崙派出所駐地監視器影像，16日凌晨2點16分07秒畫面，當時副所長顏敏森已經從值班台後方屏風走出，視線剛好對著正在持摺疊椅砸毀電腦的四海幫成員徐姓男子。

根據該段監視器連續畫面，顏姓所長也是看到徐男猛砸警用電腦螢幕後才會上前勒頸壓制，符合警察目擊犯罪行為上前逮捕現行犯的狀態，但顏敏森3日上午說明當天事發狀況，卻明顯與駐地監視器內容不符。

▲松山警分局中崙所前所長顏敏森3日受訪說法與監視器明顯不符。（圖／記者張君豪翻攝）

顏敏森受訪表示「我當天其實已經是就寢狀態，我聽到聲音我及時跑出來，當下我看到的狀況是確實是被屏風擋到了，我剛剛睡醒嫌犯的動作確實是沒有看到」「我看到徐嫌對派出所做個大聲喧嘩的動作，確實是沒有看到他的動作（砸電腦螢幕）」

顏敏森說明，他以駐地安全考量為優先，先把鬧事民眾驅離到派出所外、鞏固我們駐地的安全。他發現電腦螢幕掉到地上，有詢問在場警員的「是否知道螢幕掉落的情況」「包括我和４名同仁都是「確實沒有看見…」以經驗法則來說，當下事實沒有釐清之前，我只能做當下的處置」

但根據監視器畫面顯示，畫面中顏敏森一走出屏風遮蔽的視線死角，就看到徐男持椅砸電腦，何來「所內警察全部沒看到」之說法，再者根據市警局事後調查，這起黑幫闖警所衝突，事後中崙所官警們根本沒有記錄在警所「工作紀錄簿」上、與黑幫私了意圖明顯；3日顏姓副所長說明若屬實，16日凌晨中崙所警員、主管集體「沒看見」關鍵犯行堪屬台灣治安史上首見，但真相如何民眾心中已有定論。

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