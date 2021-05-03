　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

松山之亂「屏風擋住視線」　監視器打臉：眼前就是折疊椅砸電腦

▲松山警分局中崙所前所長顏敏森3日受訪堅稱自己沒看見徐男砸電腦螢幕，說法與監視器明顯不符。（圖／記者張君豪翻攝）

▲松山警分局中崙所前所長顏敏森3日受訪堅稱自己沒看見徐男砸電腦螢幕，說法與監視器明顯不符。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

黑幫砸毀中崙所警用電腦風波再度延燒，2日市警局公布上月16日凌晨事發該所駐地監視器後卻引發更多爭議，包含楊姓教官比中指挑釁黑衣人、黑幫持所內摺疊椅砸毀該所警用電腦，這些行為明顯觸犯妨害公務、毀損公物及聚眾鬥毆罪，值班顏姓副所長雖出手壓制，但事後卻縱放這群黑幫成員，對此顏姓所長3日上午還出面受訪表示「當下我被屏風擋到，嫌犯動作（砸警用電腦）確實沒看到」

▲松山警分局中崙所前所長顏敏森3日受訪堅稱自己沒看見徐男砸電腦螢幕，說法與監視器明顯不符。（圖／記者張君豪翻攝）

▲松山警分局中崙所前所長顏敏森3日受訪說法與監視器明顯不符。（圖／記者張君豪翻攝）

但畫面會說話，根據市警局公布案發當下中崙派出所駐地監視器影像，16日凌晨2點16分07秒畫面，當時副所長顏敏森已經從值班台後方屏風走出，視線剛好對著正在持摺疊椅砸毀電腦的四海幫成員徐姓男子。

根據該段監視器連續畫面，顏姓所長也是看到徐男猛砸警用電腦螢幕後才會上前勒頸壓制，符合警察目擊犯罪行為上前逮捕現行犯的狀態，但顏敏森3日上午說明當天事發狀況，卻明顯與駐地監視器內容不符。

▲松山警分局中崙所前所長顏敏森3日受訪堅稱自己沒看見徐男砸電腦螢幕，說法與監視器明顯不符。（圖／記者張君豪翻攝）

▲松山警分局中崙所前所長顏敏森3日受訪說法與監視器明顯不符。（圖／記者張君豪翻攝）

顏敏森受訪表示「我當天其實已經是就寢狀態，我聽到聲音我及時跑出來，當下我看到的狀況是確實是被屏風擋到了，我剛剛睡醒嫌犯的動作確實是沒有看到」「我看到徐嫌對派出所做個大聲喧嘩的動作，確實是沒有看到他的動作（砸電腦螢幕）」

顏敏森說明，他以駐地安全考量為優先，先把鬧事民眾驅離到派出所外、鞏固我們駐地的安全。他發現電腦螢幕掉到地上，有詢問在場警員的「是否知道螢幕掉落的情況」「包括我和４名同仁都是「確實沒有看見…」以經驗法則來說，當下事實沒有釐清之前，我只能做當下的處置」

但根據監視器畫面顯示，畫面中顏敏森一走出屏風遮蔽的視線死角，就看到徐男持椅砸電腦，何來「所內警察全部沒看到」之說法，再者根據市警局事後調查，這起黑幫闖警所衝突，事後中崙所官警們根本沒有記錄在警所「工作紀錄簿」上、與黑幫私了意圖明顯；3日顏姓副所長說明若屬實，16日凌晨中崙所警員、主管集體「沒看見」關鍵犯行堪屬台灣治安史上首見，但真相如何民眾心中已有定論。

【相關新聞】

獨／吹哨者驚爆東新營造黑幕！黑猴父子遭約談　工地主任涉借牌

獨／法國菁英愛上台灣女學霸　古查爾生日前夕搭上死亡列車


ET快訊
獨／陳嘉昌出席700人義警餐敘　遭砸上千隻蟑螂
女友掏驗孕棒燦笑！他秒臉綠「我結紮了」　網風向超意外
台股大跌344點　分析師曝2族群「逆勢成長」可獲利
水電工也染疫　華航「26人確診關係」一張圖看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中3歲童遭麻將桌夾胸亡　房東驚曝父母「一關鍵壞習慣」害命

松山之亂「屏風擋住視線」　監視器打臉：眼前就是折疊椅砸電腦

獨／「最乾淨」兇宅現況曝！崔曉菁慘死懸19年　滿屋符咒擋血鞋印

苗栗影城爆員工偷拍！正妹如廁抬頭驚見一顆鏡頭　網轟：真噁心

快訊／百岳「十峻」品田山驚爆意外　男墜150m深谷無生命跡象

超商教訓子女遭店員報警　虎媽連兩天上門嗆：換掉他不然會出人命

趁銀樓闆娘轉頭　桃園男搶金項鍊手鐲就跑...還找妹妹典當

獨／媽寶男大生連撞肇逃　母談和解「你們可以搭公車」氣炸車主

獨／男大生撞爛12汽機車落跑　國道丟包狂發限動：第一次撞車

「你長得像我心上人」港男甜喊老婆　她傻傻匯10萬還好保住了

花錢最大？男顧客不滿等餐太久 摔醬料碟、潑豆漿惡劣行徑全錄下

福建男開橡皮艇11小時到台中港　肚子餓大聲呼救：投奔台灣自由！

男女藝人「長皺紋」評價大不同！　應采兒聊「變老」超敢言...全場歡呼

邱鋒澤首度談采子劈腿...燦笑：發洩過了XD　陳零九檢討「不退出狼人殺」笑回：合約還在...

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

太強啦！萌娃爬單槓「自帶吸盤」　速度飛快超俐落...媽：是猴子嗎

毒犯開車載女友出遊路況不熟　到派出所問路...自投羅網遭逮

相識4年！結婚當晚首次見妻容貌 暖心夫甜喊：喜歡的是妳的內在

壓制7旬失智婦！美警用力扭手臂 事後重溫「逮捕畫面」模仿骨折聲

松山分局之亂關鍵96秒曝光！　所長站電腦前格式化監視器影片

台中3歲童遭麻將桌夾胸亡　房東驚曝父母「一關鍵壞習慣」害命

松山之亂「屏風擋住視線」　監視器打臉：眼前就是折疊椅砸電腦

獨／「最乾淨」兇宅現況曝！崔曉菁慘死懸19年　滿屋符咒擋血鞋印

苗栗影城爆員工偷拍！正妹如廁抬頭驚見一顆鏡頭　網轟：真噁心

快訊／百岳「十峻」品田山驚爆意外　男墜150m深谷無生命跡象

超商教訓子女遭店員報警　虎媽連兩天上門嗆：換掉他不然會出人命

趁銀樓闆娘轉頭　桃園男搶金項鍊手鐲就跑...還找妹妹典當

獨／媽寶男大生連撞肇逃　母談和解「你們可以搭公車」氣炸車主

獨／男大生撞爛12汽機車落跑　國道丟包狂發限動：第一次撞車

「你長得像我心上人」港男甜喊老婆　她傻傻匯10萬還好保住了

新北防疫提升！加強大眾運輸清潔　增密度次數2hr消毒一次

阿嬌婚變「醫界王陽明」1年！　打臉「永不再婚」吐心聲被放大

21歲正妹出道拍AV…被父母發現！媽媽「真實反應」百萬人動容

新北市新增4例「警戒燈由橘轉紅」　最新全台病例分布圖曝

獨／陳嘉昌出席700人義警餐敘　遭砸上千隻蟑螂滿地竄逃

全家去旅行！回家一看「2層透天變廢墟」　苦主1年後曝近況

陸男偷渡來台曝3大疑點　海軍：從對岸開過來「機率是小的」

國圖南館工程正式上網預計2024完工　黃偉哲甚感欣慰

日網超有趣「探病禮物」心理測驗！秒測你在婚姻中最重視哪一點

中一個就慘！職場上別說4句話　「這不在我工作範圍」根本大忌

癡等男友接機「氣到想分手」　轉頭見對方直接捂臉爆哭

社會熱門新聞

即／科管局施工釀台積電工區意外　包商女員工命危

崔曉菁慘死19年！他被託夢：人名都說了

松山之亂小弟的小弟犯忌　四海幫擬除名

即／年輕男打疫苗暈針！緊急送醫

陸男駕橡皮艇偷渡　3種下場曝光

即／台中2歲童「遭摺疊桌夾死」！

即／疾管署科長突昏倒！　倒立法院後門馬路上

姊弟同日離世　台中沙鹿今晚送肉粽路線曝

快訊／高雄男狠砍妻8刀　鮮血噴整牆！打電話自首

女高中生大考休息雙載慘撞！阿婆骨折

林口富少揪女友百刀砍死爸媽　驚悚弒親3劇本曝光

大陸偷渡客橡皮艇「一桶油」福建直達台中港

松山之亂全因為他！局長竟誇「盡忠職守」

即／台中2歲童「胸部遭折疊桌夾住」！　命危搶救中

更多熱門

相關新聞

松山之亂小弟的小弟犯忌　四海幫擬除名

松山之亂小弟的小弟犯忌　四海幫擬除名

台北市松山警分局教官楊忠蒞上月16日遭有四海幫背景的徐姓男子率眾追打，後續又發生中崙派出所前所長許書桓刪除96秒關鍵監視器畫面等事件，掀起各界熱議。據了解，徐男闖派出所砸電腦的行為，已經觸犯「江湖大忌」，幫中大老正在研議是否要將他逐出四海幫。

獨／教官所內回頭比中指！他狠砸電腦卻被放走

獨／教官所內回頭比中指！他狠砸電腦卻被放走

驚！黑幫砸派出所案外案

驚！黑幫砸派出所案外案

涉強盜逃亡12年終落網　淚崩「不用再躲」

涉強盜逃亡12年終落網　淚崩「不用再躲」

60人台大校園誓師　四海幫成立2年暴增萬人險遭滅幫

60人台大校園誓師　四海幫成立2年暴增萬人險遭滅幫

關鍵字：

中崙所之亂四海幫砸電腦副所長顏敏森沒看見

讀者迴響

熱門新聞

拍A片遭母親痛譙　吳夢夢暖心力挺

標錯價！三星S21手機3000元有找　全國電子：照錯標價格出貨

竹科媽媽群組「不想讓低端加入」　超高門檻曝光

屁孩踢爆電影巨幕！整片換新要價77萬元

荳荳「對不起，我快撐不下去了」

連千毅曝追薔薔「夜店請小弟排2排歡迎」

《全明星》MVP被轟　嘉賓回應：有人罵髒話

北北桃都有！1圖秒懂「5縣市足跡」　快看你有沒有重疊

桃園凌晨大停電　居民集體哀號

貓同事趴孕肚　聽到有寶寶秒折手

獨／元元提告　何孟遠：交給法律

《全明星》選手罵髒話！房思瑜疑暗諷

猝死大胃王泡泡龍也這樣！150kg吃播主「整臉發黑」

陳鎮川一家3口團聚曬娃：等到你了

小一兒吐胎內記憶！天上選媽過程驚呆她

更多

最夯影音

更多
花錢最大？男顧客不滿等餐太久 摔醬料碟、潑豆漿惡劣行徑全錄下

花錢最大？男顧客不滿等餐太久 摔醬料碟、潑豆漿惡劣行徑全錄下
福建男開橡皮艇11小時到台中港　肚子餓大聲呼救：投奔台灣自由！

福建男開橡皮艇11小時到台中港　肚子餓大聲呼救：投奔台灣自由！

男女藝人「長皺紋」評價大不同！　應采兒聊「變老」超敢言...全場歡呼

男女藝人「長皺紋」評價大不同！　應采兒聊「變老」超敢言...全場歡呼

邱鋒澤首度談采子劈腿...燦笑：發洩過了XD　陳零九檢討「不退出狼人殺」笑回：合約還在...

邱鋒澤首度談采子劈腿...燦笑：發洩過了XD　陳零九檢討「不退出狼人殺」笑回：合約還在...

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面