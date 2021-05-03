松山警之亂！他雙手合十求情…警提2點喊「沒看到」非現行犯放人

記者戴若涵／台北報導

台北市松山警分局中崙派出所4月中旬遭10名黑衣人闖入，黑衣人不僅大聲咆嘯，甚至還持椅子砸毀電腦，卻未遭警方法辦，事件遭爆料後引發外界輿論！由於警方說法一變再變，監視器畫面更無端消失，引起外界質疑是否有施壓、關說、包庇等情事，北市警局局長陳嘉昌2日公布「被格式化」的關鍵96秒監視器影像，3日再說明當下為何未將黑衣人依現行犯逮捕的原因。

▲▼松山分局之亂，黑衣人砸毀電腦，同夥「雙手合十」疑似向副所長求情。（圖／突發中心翻攝，下同）

陳嘉昌2日下午召開記者會，公布3段還原成功的監視器畫面，其中包括4月16日凌晨2食15分黑衣人橫越南京東路四段、健康路口的畫面，黑衣人闖入派出所推倒紅龍柱、持鐵椅砸毀電腦，黑衣人返回派出所道歉的畫面，以及中崙派出所許姓前所長及傅姓巡佐站在電腦前「格式化監視器」的影片。

透過監視器可發現，事實並非像警方數日前召開記者會時所說，只有2名黑衣人進入派出所內，其他人見同夥遭壓制，在所外關心，並未闖入所內，電腦是過程中不小心用手揮落，而是整群黑衣人見警察教官躲入派出所內，便直闖派出所內，囂張推倒紅龍柱，並抄起一旁的鐵椅朝值班台上電腦螢幕猛砸。

陳嘉昌對於為何當下並未將黑衣人依現行犯逮捕，他2日稱，事發當時許姓前所長休假，由顏姓前副所長處理現場狀況，由於顏衝出來壓制黑衣人時，並沒有看到黑衣人持鐵椅砸電腦的畫面，事後想要調閱監視器畫面了解真相，又因為監視器鑰匙、密碼都在所長手上，只能就看到的資訊處理，因此沒將人依現行犯處置。

陳嘉昌更稱，將顏移送令他於心不忍，因為穿著拖鞋衝出，將歹徒壓制在牆邊的就是副所長，認為他一直盡忠職守。但監視器畫面指出，顏壓制犯人時，一旁黑衣人幫眾還上前「雙手合十」疑似求饒過，不久後顏便放手，並將所內黑衣人趕出派出所外，讓黑衣人離開。

針對為何沒依「現行犯」將黑衣人逮捕，台北市警局3日再發出聲明如下：

刑事訴訟法第 88 條 現行犯，不問何人「得」逕行逮捕之。

故得否逕行逮捕，前提是需符合「法律上」現行犯；其次，是「事實上」逮捕之可能與必要。

本次中崙所事件，當下，是否符合「毀損公物的現行犯」？該物品是否已達物理上不可恢復之可能？且當時4名員警面對10名滋事者，情勢緊急，在此關頭，員警各自奮力強勢處理滋事者，是否有員警親眼目睹砸損公物？

從錄影畫面，副主管的視覺角度似乎可以看到，惟實際上角度有屏風阻擋，副主管說當時未看到，意即他當時並未能掌握完整違法實際情況，故當下認知產生落差之處。何者為真，仍有研求之處，不宜擅斷。

當時副所長所為，或可評價為「管束」之必要處置，對於危急時刻，「警察即時裁量權限」，由第一線員警判斷與決定，尚非法所不許。

其次，從「事實上」宜為逮捕之可能性與必要性？此類常發生在聚眾活動，狀況發生時，在警力有限，尚未形成「絕對優勢警力下」，時有事後移送的案例，尚非法所不許。

是以，從「法律上」、「事實上」兩面向檢討，本案當時當場未進行逮捕，事後整理相關事證後移送，尚無顯然違誤之處。少數人士，在事證未明之前，不應主觀評論，且警察已將全案移送地檢署偵辦，事實未明之前，相信第一線員警，讓警察依法執法，才是正道。

稍早中崙派出所顏姓前副所長也出面表示，事發當時沒有看到電腦被砸的經過，那時因為剛睡醒，沒有清楚看到嫌犯的動作，轉身之後才看到徐姓男子在派出所內大聲喧嘩，於是上前制止，確實沒有看到對方有扔擲的動作，最後考量派出所安全，才將人驅離派出所，事後才發現電腦螢幕掉落地面，也有詢問其他同仁，但在場人都沒看見螢幕遭砸的經過。