買到發霉鴨爪怒投訴　廠商竟「當場吃掉證物」嗆：我吃了沒事啊！

▲男子投訴前拍下的發霉照，當時鴨爪兩側還有肉。（圖／翻攝重慶廣電）



記者蔡紹堅／綜合報導

重慶一名男子日前在超市購買了幾包散裝的泡鴨爪，食用時竟發現其中一包鴨爪發霉、發黑，他拿著鴨爪前往超市投訴，沒想到供貨商的工作人員竟直接拿起發霉的鴨爪狂啃，說吃了沒事，令男子當場傻眼。

根據陸媒報導，男子購買了多包鴨爪，有些為透明包裝的，有些為不透明包裝的，其中一包不透明包裝的鴨爪在食用時被發現發霉、發黑，「買的時候看不出有問題，吃到一半才發現發霉了，全都是黑色的，很噁心。」

▼投訴過程中鴨爪被啃了好幾口，已經只剩下骨頭。



男子於是拿著發霉的鴨爪至超市投訴，超市又找來了供貨商出面，但沒想到，供貨商的工作人員竟當著男子的面搶過鴨爪，將鴨爪上的肉啃掉好幾口，吿，還說，「你看，我吃了也沒事吧啊！」令男子當場傻眼。

超市的店員也證實，當時男子拿著鴨爪來投訴，供貨商的工作人員求他不要追究，他說「如果你們老闆來把這個發霉的鴨爪啃了，我就不追究！」沒想到工作人員真的拿起來啃，只是太噁心了，也沒啃完。

男子傻眼之餘，也打了供貨商的客服電話，沒想到對方反而開始裝可憐，叫他別再鬧了，並表示，「你也知道，大家都不容易，你也是年輕人，將來要做大事的人。」

最後，超市帶著男子前往醫院檢查，供貨商則賠償了500元人民幣（約2100元新台幣）。