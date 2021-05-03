華航案累計24確診！陳時中坦言：離社區感染近了

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙于婷／台北報導

華航案延燒至今已經累計24例確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今上電台節目，面對外界疑惑是否已經造成社區感染，他坦言「現在是在社區感染邊緣，目前是家庭內同住家人親密接觸者，離社區感染已經很近了。」

華航案爆發至今仍還沒有找到「一號傳播者」，陳時中說，目前沒辦法確實釐清，初步判斷有幾個可能，第一是國內機師從國外染疫帶進來，或是外國籍機師過境，在飯店留下相關傳染可能性，員工染疫後，才又傳染給後面住宿者。他也坦言，如果「員工從社區帶進病毒」，這樣就嚴重了，但目前看起來可能性非常低，目前並沒有大量陽性在社區裡。

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此外，經過病毒基因定序，確診者中幾株病毒的基因定序完全相同，為英國變種病毒株，但案1101、1102的定序略有不同，陳時中也表示，因此不排除飯店內有多重感染。

另外，外界也有聲音質疑，疫苗施打順序分配錯誤才是這次事件關鍵。陳時中則反駁，疫苗施打順係，至少在疫苗來之前一個月以前就公告，對外也強調有任何情況都會滾動式檢討，「有意見的人，那時候為什麼不講？不能事後去說當初沒有講，如果當初有想到就要講。」