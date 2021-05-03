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海韻電炒股獲利千萬　炒手蘇建邦遭通緝11年曝返台原因

記者黃宥寧／台北報導

股票上櫃公司海韻電副總經理魏金花，2005年與友人蘇建邦約在公司餐廳會面，密謀炒自家股票，不到半年賺進千萬。2011年魏金花處1年8月，緩刑4年。蘇卻潛逃遭通緝11年，去年入境當場遭逮。3日首次開庭，他承認犯罪並繳回犯罪所得，庭後他面對記者提問為何回台，他則悠悠地說「爸爸得帕金森氏症」。

▲▼海韻炒股蘇建邦。（圖／記者黃宥寧攝）

▲上櫃股票公司海韻電，2005年3月間時任副總經理魏金花與友人蘇建邦密謀炒自家股，蘇潛逃11年因父親生病返台。（圖／記者黃宥寧攝）

2005年3月間，蘇建邦與魏金花大膽約在海韻公司樓下餐廳，討論如何炒股自家股票，並由蘇建邦負責資金調度、股票交割，從2005年3月31日到同年8月16日，意圖抬高或壓低股票，讓股票盤中總成交量100%。

2人以平均33.4元的股價合計買進2960張海韻股票，再以平均37.5元的股價賣出3609張股票，已實現獲利為1216萬4712元。2005年3月31日股票收盤價為30.8元，2人最後賣超為649張，擬制性獲利為436萬2448元，前後不法獲利共計1652萬7160元。

蘇在偵查時坦承不諱，卻潛逃出境遭通緝11年，於去年在機場當場遭逮。3日首次士林地院開庭，他承認犯罪並繳回犯罪所得，他的辯護律師則向法官表示希望能簡判，法官諭知全案候核辦。

庭後他接受記者訪問，委婉表示會返台是因為爸爸得帕金森氏症；當初會出國落跑是因為沒有遭限制出境，但經查他應該是在被管制前就已潛逃。

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