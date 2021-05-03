超噁！高美濕地驚見柴柴4度拉屎尿　飼主放生...竟無法可管

▲民眾直擊，狗主人放任柴犬在高美濕地玩水區大小便，引起其他人側目。（圖／翻攝臉書社團《清水小鎮》，下同）

記者李忠憲／台中報導

有沒有公德心？民眾在臉書社團指控，高美濕地提供親子脫鞋體驗海水沙灘的永續利用區，竟有人放任寵物犬在現場拉屎、撇尿，讓大家邊踩屎尿邊玩，網友熱議直批「超噁心」、「沒水準」。有民眾認為應該依法開罰，但主管單位卻說目前「無法可管」，會請巡守單位提醒帶寵物民眾。

民眾洪先生2日在臉書社團《清水小鎮》發文稱，「今日去高美發現沒水準的景象，一隻柴犬在濕地上拉屎撒尿，狗奴只有把狗叫走，並無清理行為。整個過程屎拉了三次，小便一次，難不成這是一種施肥的方式？附上今日高美美照，獻醜了！」他也附上多張柴柴大便尿尿的連環圖佐證，網友熱議直呼說噁，洪先生也說「真的只有噁能形容而已，當下也看到蠻多人在討論這畫面」。

▲▼現場大便三次小便一次，引發網友熱議批評狗主人。

有網友說，「大家都在屎水，玩得好開心鴨」、「檢舉他啊，依據廢棄物清理法，飼主有義務清理，否則可以處1200-6000罰鍰。看牠還敢不敢」。還有人說，「我家的狗很有禮貌，一定是高美溼地帶壞的！！」、「阿柴是無辜的！要被抓去關的是他的奴才！」

但也有網友提醒說，高美濕地是海線幾個鄉鎮水排放口，清水大排收容家庭、工業、化糞池、養殖業大便等污水，再排到高美濕地，所以真的沒差！「同樣是大甲溪出口，北岸大安沙灘是黃色，高美是黑色？」還有人提醒，那裡真的是排放廢水區，之前也有養豬戶直接把排泄物廢水排進高美濕地，小朋友去玩要很小心，水進眼睛會結膜炎，進嘴巴會腸胃炎。

不過，主管的台中市海岸資源漁業發展所表示，高美濕地屬野外，《動保法》等相關法規都沒有規範寵物犬不能在該處大小便，也不適用《廢棄物清理法》。即便如此，行為確實讓其他遊客感覺不舒服，將會請濕地巡守隊員提醒攜帶寵物民眾要有公德心，不要讓小狗隨意大小便。

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