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LINE網購「她」商機　女性消費力是男性2倍

▲LINE購物發表《女力經濟消費洞察》。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者陳家豪）

記者 邱筱茜／採訪報導

搭捷運、趕公車，每天生活總是忙忙忙，民眾通勤上下班，沒事就想拿手機滑一下，或是利用空檔時間逛個網拍，網購漸漸成為，許多人生活中不可或缺的一部分。

母親節到來，民眾想買禮物送給媽媽，民眾表示，「平常上班忙碌，沒時間逛街，因此選擇網路購物比較方便，發現LINE購物商品種類多，還可以瀏覽價格波動幅度，回饋更多的點數」。

▲LINE購物消費洞察。（圖／LINE提供）

▲女性消費力不斷提升，依照LINE購物過去一年數據統計，女性消費人數是男性的2倍，成為許多電商必爭的主力客群。（圖／LINE購物提供）

產品比價再比價，高CP值受小資族喜愛，尤其網購群族，以女性消費者居多，各年齡層喜好商品類別大不同，年齡約30歲以上女性提到，「LINE購物很方便，可以把看中的商品先收藏，再來直接在上面比價，在哪個電商平台購買比較划算、回饋點數最多，最後才決定是否下單，除了美妝必需用品之外，小孩東西也都能找得到，產品類別相當多元」。

LINE電子商務部行銷總監鄭婉婷表示，「過去一年當中，因為疫情的關係，許多民眾購物行為，從實體移轉到了網路，從中觀察發現，女力經濟當道的時代，女性的消費能力是男性的兩倍，女生更會買但也更會省，基本上對於回饋，相當精打細算」。

▲LINE購物消費洞察。（圖／LINE提供）

▲LINE購物以過去使用者，在平台上購物資料顯示，不同世代的女性購物習慣也大不同。（圖／LINE購物提供）

疫情之後，線上購物越來越夯，消費者購物習慣悄悄改變，尤其是50歲以上女性，網購消費力更是不容小覷，年約50歲女性表示，「平常使用LINE跟朋友聯絡感情發一些貼圖，或是分享有趣事物，但最近發現在上面購物也很方便，可以看到各大電商平台價格，直接做好比價的部分，就不用再去一個一個網站比較價錢，甚至還可以把這些資訊分享給朋友」。

▲LINE購物消費洞察。（圖／LINE提供）

▲母親節到來，LINE購物預計一共灑出8800萬LINE POINTS點數。（圖／LINE購物提供）

歡慶母親節，LINE購物加碼推出母親節檔期大放送，流行時尚、居家生活、3C家電類等品牌和賣場紛紛祭出指定商品LINE POINTS 20%超高回饋，並豪灑千萬點LINE POINTS，天天有機會可以拿LINE POINTS 1000點點數紅包。民眾參加抽獎，還有機會獲得明星商品手機iPhone 12，同時LINE購物也推出母親節限定貼圖讓用戶免費下載，不仿趁母親節，試試手氣，優惠搶一波。

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