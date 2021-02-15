國小頒獎給即將全盲的阿嬤...為她打造貼圖拍片　夫遺言逆轉一生



▲加昌國小頒發終身服務成就獎給80歲的志工吳美玉阿嬤 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

「如果能再早10年，不會讓自己遺憾！」高雄加昌國小一名80歲志工吳美玉阿嬤，因從小左眼看不見，一直感到很自卑，直到20年前受先生臨終前的鼓勵，嘗試到校園當志工，透過付出重新找回自信與快樂，服務時數已突破5千個小時，雖然右眼被醫師宣告即將失明，但她不氣餒，積極把握最後時刻提供服務，師生、志工團也為她製作Line貼圖，拍攝記錄短片，希望將她的故事留在校園、留在社區成為典範。

▲加昌國小頒發終身服務成就獎給80歲的志工吳美玉阿嬤 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

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80歲的志工吳美玉阿嬤，長年在加昌國小校園擔任「全民應撿」與園藝志工，也在社區加昌里擔任清潔志工，以及後勁溪擔任環保志工。20年前先生臨終前希望她能豐富與精彩人生，但因左眼看不見，讓美玉阿嬤一直很自卑，最後是受到慈濟志工的邀請到校園與社區服務後，打開了美玉阿嬤長達20年的志工人生。

美玉阿嬤童年時因為家中經濟困頓，親人將她送養，11歲那年，在幫忙家務砍柴時，被噴飛的木柴傷及左眼失明。即便左眼看不見，右眼也看不清，很多時候，美玉阿嬤其實是用耳朵代替雙眼，聽覺早已超過視覺，所以從出家門到學校到後勁溪，她都要非常專心的聆聽，這樣才能保護自身安全。

沒想到造化弄人，兩年前眼科醫師告知，她的右眼因黃斑部病變，視力只剩下0.02，可能將完全看不見。美玉阿嬤說自己沒有遺憾，因為20年志工，已經精彩豐富自己的人生，仍是後悔當初沒早一點當志工，因為眼睛即將失明，就算想做可能也再沒有機會了，所以更要把握剩下僅有的時間。

走出家門，貢獻一已之力，美玉阿嬤發現自己也可以很有自信地抬頭與人對談，不再因左眼失明感到自卑，也懂得無法遮住身上殘缺，卻能從自己的付出與信心，讓人對他刮目相看，美玉說，自己也發現這個世界上，關心自己的人好像變的多了，從來沒想到的是，志工的工作竟可以讓自己改變，也可以讓別人這麼的快樂。





▲師生還為吳美玉阿嬤製作貼圖 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

「很後悔晚了10年，如果能再早10年，不會讓自己遺憾」。最令美玉阿嬤難過的是，如果早知道擔任志工如此快樂，美玉阿嬤說自己會早10年前就走出家門，為孩子、為後勁溪投入志工行列。「我很感恩，因為我的孩子、媳婦都沒有反對」，美玉阿嬤說，有家人的鼓勵與支持，讓她更能開心擔任志工。她也說相信人離世後，所有的東西都會隨之消散，所以不需要身外之物，若有一天這個日子到來，美玉阿嬤說希望可以把這些美好的回憶，留給家人與一起服務過的志工夥伴分享。

為感謝美玉阿嬤20年來風雨無阻，守護校園、守護後勁溪，加昌國小更頒發終身服務成就獎，師生、志工團也為她製作Line貼圖，拍攝記錄短片，希望將她的故事留在校園、留在社區成為典範。

時間對我們來說完全沒用！