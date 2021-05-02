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甜美女大生罹「仙女病」！崩潰曝最大心願：希望能好好吃飯

▲▼甜美女大生得「仙女病」。（圖／翻攝《紫牛新聞》）

▲甜美女大生得「仙女病」。（圖／翻攝《紫牛新聞》）

記者柯振中／綜合報導

對於一般人而言，正常飲食是再簡單不過的事。不過，四川南充20歲的王雨知罹患了俗稱「仙女病」的克羅恩病，最大的願望就是能坐著吃飯，甜美的外表下，卻被病痛折磨，令網友感到不捨。

根據《紫牛新聞》報導，王雨知16歲時經常拉肚子，原先以為是腸胃道較弱，所以吃壞肚子，且服藥後能夠緩解，因此沒有太在意。不過，隨著年紀增長，王雨知的症狀也更加嚴重，2018年、2019年曾為此住院治療。

後續症狀緩解，又碰上新冠疫情，王雨知在家上課，導致長期缺乏運動，加上作息不規律，症狀再一次復發，一個月內瘦了10公斤，後來輾轉到醫院做完檢查，確診「克羅恩病」。

▼王雨知長相甜美，確診罹患「克羅恩病」，瞬間覺得天塌下來了。（圖／翻攝《紫牛新聞》）

▲▼甜美女大生得「仙女病」。（圖／翻攝《紫牛新聞》）

王雨知提到，三次發病後，都要住院接受治療，正好碰上人生重要的時期，第一次住院時，準備要考大學，第二次則是入學後不久，第三次發病時，才剛談第一次戀愛，男友就因為疾病的問題與她分手。

目前王雨知只能透過鼻胃管進食，只能透過管子，慢慢將營養液注入，速度還不能過快，否則管道可能阻塞，還要到醫院換掉管子。

不過，只要持續2個月，王雨知就能度過能透過鼻胃管進食的時期，後續可以與正常人一樣吃飯。她本人也開心地說，等到好了以後，會外出租房，每天自理三餐，這樣比較健康，也能拍攝煮飯的影片，上傳到網路上，提供粉絲觀看。

▼王雨知灌食也曾碰上問題，忍不住流淚。（圖／翻攝《紫牛新聞》）

▲▼甜美女大生得「仙女病」。（圖／翻攝《紫牛新聞》）

▲▼甜美女大生得「仙女病」。（圖／翻攝《紫牛新聞》）

▲▼甜美女大生得「仙女病」。（圖／翻攝《紫牛新聞》）

據了解，克羅恩病病因不明，臨床表現為腹痛、腹瀉，吃下食物後無法及時消化，食物積累在腸道，導致病患無法飲食，嚴重影響生活，且會反覆發作，因此又被稱做「綠色癌症」。

王雨知灌食的影片在網路上公開後，許多網友感到相當心疼，也有人幽默地開玩笑，王雨知外表出色，得了疾病以後無法進食，就像仙女「不吃不喝」，因此又稱王雨知得了「仙女病」。

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王雨知仙女病克羅恩病綠色癌症

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