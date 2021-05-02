諾富特飯店群聚擴大！　女房務主管「先生、兒子、女兒」都中鏢

記者嚴云岑／台北報導

華航機師染疫延燒到諾富特飯店，案1129諾富特飯店60多歲女房務主管3家人都中鏢，案號分別為1134~1136，確診者分別60多歲先生與30多歲兒女，先生曾一起去過嘉義阿里山旅遊，兒女足跡則都在台北市。

指揮中心表示，案1134為本國籍30多歲男性，為機場防疫旅館房務部員工(案1129)之同住家人，近期無出國史，於4月29日出現肌肉痠痛、咳嗽等症狀，衛生單位於4月30日安排進行接觸者採檢，於今日確診(Ct值29)。目前掌握個案接觸者27人，其中16人列居家隔離、11人自我健康監測。

指揮中心指出，案1135為本國籍60多歲男性，同為機場防疫旅館房務部員工(案1129)之同住家人，近期無出國史，4月29日出現咳嗽、發燒及腹瀉等症狀，4月30日由衛生單位安排進行接觸者採檢，於今日確診(Ct值18)。相關接觸者因皆已匡列於案1129，故不重複匡列。

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指揮中心表示，案1136為本國籍30多歲女性，亦為機場防疫旅館房務部員工(案1129)之同住家人，近期無出國史，4月28日至29日陸續有喉嚨痛及發燒症狀，自行至診所就醫，4月30日由衛生單位安排進行接觸者採檢，於今日確診(Ct值19)。已掌握個案接觸者111人，均列居家隔離。

目前華航諾富特群聚事件累積24人確診，超越部桃群事件21人，成為台灣疫情爆發以來最大的本土群聚事件。