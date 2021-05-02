統測第2天！新增1名「發燒或呼吸道症狀」考生　啟用2防疫試場

▲測驗中心表示，上午考試新增發燒或呼吸道症狀考生1名。（圖／記者林敬旻攝）



記者許展溢／台北報導

110 學年度統一入學測驗，四技二專於今（2）日進行第二天考試，技專校院入學測驗中心表示，上午考試新增發燒或呼吸道症狀考生1名，兩日考試累計共啟用防疫試場2人。

測驗中心表示，第一節的考試科目為專業科目(二)，應考人數為70,525人，缺考人數為4,525 人，缺考率為6.42％，相較於去年6.04％增加0.38％；第二節的考試科目為數學，應考人數為88,310人，缺考人數為5,381 人，缺考率為6.09％，相較於去年5.73％增加0.36％。

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測驗中心指出，二技今進行第一天的考試，第一節考科為國文，應考人數7,866人，缺考人數458人，缺考率為5.82％，相較於去年4.77％增加1.05％；第二節考科為英文，應考人數7,866人，缺考人數456人，缺考率為5.8％，相較於去年5.04％增加0.76％。

測驗中心說明，全國各地考區考生進場及應試秩序良好，無特殊事故回報，上午考試新增發燒或呼吸道症狀考生 1 名，兩日考試累計共啟用防疫試場2人、具獨立出入口、動線與棟距的隔離試場居家檢疫1人、自主健康管理2人（含居家檢疫期滿轉自主管理者1人、申請自主健康管理者1人）。