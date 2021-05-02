統測9.6萬名考生應試！如有發燒將安排「防疫試場」

▲考生如經複檢仍有發燒或呼吸道症狀，將安排防疫試場應試。（資料照／教育部提供）

文／中央社

110學年度四技二專暨二技統一入學測驗今天約9.6萬名考生應試，考生進入分區學校應配合量體溫、戴口罩，如經複檢仍有發燒或呼吸道症狀，將安排防疫試場應試。

110學年度四技二專統一入學測驗有8萬8310人報考，今天舉行第二天考試，考科包含數學、專業科目（一）、專業科目（二）；二技統一入學測驗有7866人報考，護理類考科包含國文、英文、專業科目（一）、專業科目（二），共同類考科包含國文、英文。

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配合防疫政策，統測不開放一般生親友陪考，由集體報名學校組成陪考服務人員；考生進入分區學校應戴口罩、出示准考證，並配合手部消毒和量體溫，考生如經複檢仍有發燒或呼吸道症狀，將安排防疫試場應試。

技專校院入學測驗中心提醒，除了准考證和應試文具以外物品，請考生放置於試場「臨時置物區」，手機和智慧型手環、智慧型手錶等穿戴式裝置請先取消鬧鈴、振動、提示音等功能，並關機或將電池取出，再放置「臨時置物區」，如考試中發出聲響或影響試場秩序則視同違規。

統測試場全面開放冷氣，若考試中發生冷氣臨時無法使用，將開門窗或風扇並繼續考試，考生不得要求換試場、加分或延長考試時間。