參訪諾富特！新店某科大「近百師生停課2周」　陳時中下午2時說明

▲指揮中心下午召開臨時記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情。（圖／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

華航機師染疫案延燒到諾富特飯店，案1120房務主管重症在加護病房插管治療中，案1079、案1122機師也被列為嚴重肺炎。指揮中心下午召開臨時記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情。新北市新店區某科大92師生在4月27日曾到諾富特參訪，被要求停課改遠距上課2周，華航案匡列人數是否再擴大？機師病況為何？下午記者會有望一併說明。

案1120日前被爆出有症狀仍持續上班開會，也與其他人近距離接觸，指揮中心指揮官陳時中回應，目前諾富特飯店人員除確診者外，其餘PCR都是陰性，會持續觀察先前搭大眾交通工具是否有引發社區感染。下週也會展開防疫旅館總體檢，檢查是否落實指引，也會針對員工健康管理檢查。

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華航機師染疫案目前累積20人確診，1日新增個案為機師案1102未滿5歲兒子。目前確診者分別為10名機師、6名家人與4名諾富特飯店員工。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，案1120也驗出英國變異株，不能排除為旅館內人際傳播，但還有待詳細疫調。

台灣疫情再起，也間接催生疫苗打氣，週五國內新增3690人接種，創下開打以來新高，其中自費1908人、公費1782人，國內累積5萬7884人接種。

為加快疫苗接種速度，指揮中心自5月3日起，開放醫護人員、中央及地方政府防疫人員及高接觸風險第一線工作人員等實施計畫第一類至第三類對象之同住者公費接種疫苗。

另考量診所及其他醫事機構（包括藥局、捐血機構、病理機構、醫事檢驗所等）未納入第一類接種對象之所有非醫事人員亦為高感染風險者，該等人員及其同住者亦納入本階段公費開放對象。指揮中心再次呼籲，符合公費條件者應儘早接種，提前獲得保護力。