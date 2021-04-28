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發現已是4期！「便祕3月」急診醫只開瀉藥　他暴瘦12kg腸癌病逝

屁股,放屁。（圖／記者李佳蓉攝）

▲ 普里查德發現罹癌時已經是末期。（圖／記者李佳蓉攝）

記者陳宛貞／綜合外電報導

許多人都有便祕困擾，若不尋求方法解決，可能導致無法挽回的後果。英國便發生一起悲劇，一名年輕男子長達3個月沒有正常排便，食慾明顯降低，儘管曾因腹部劇痛三度進出急診室，但醫生每次都開瀉藥後讓他返家。直到他又因嘔吐、體重驟降送急診，才發現罹患腸癌，去年10月病逝。

《太陽報》27日報導，30歲的普里查德（Nathan Pritchard）是一名建築工人，與29歲的女朋友朵諾凡（Jazmin Donovan）交往已有8年。朵諾凡受訪時說明，男友自2019年9月出現腹部刺痛症狀，排便開始變得吃力。這是腸癌的關鍵徵兆，但普里查德就醫接受檢查，結果一切正常。

到了2019年12月，普里查德幾乎不排便，食量也大幅減少。朵諾凡提到，「他剛開始只有瘦一點點，但隨著時間流逝，體重越掉越多，到了12月已經瘦了12到19公斤。」眼看腹痛越來越嚴重，他們前往醫院急診室，連續三次都拿了瀉藥就被建議返家。

普里查德在去年1月19日第四次掛急診，終於被安排入院，隔天早上緊急動手術，造氣孔以便排便，未料經過3天精密檢查，竟得知腸癌已到第四期，癌細胞擴散到肝臟和胃黏膜。他自2月開始接受化療，腫瘤逐漸縮小，卻伴隨著各種併發症，使他的身體越來越虛弱，最終在10月離世，令朵諾凡心痛不已。

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