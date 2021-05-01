台美斷交後新里程　美駐法大使邀我國駐法代表進官邸交流

▲美駐法大使阿傑勒邀請我國駐法代表吳志中（圖右）赴官邸餐敘。（圖／翻攝自Twitter／U.S. Embassy France）

記者蘇晏男／台北報導

美國代理駐法大使阿傑勒（Brian Aggeler）當地時間30日邀請我國駐法代表吳志中赴官邸餐敘，創台美斷交以來首例。會後，美國駐法大使館也將兩人合照放上官方推特。

美駐法大使館推特寫道，「美國代理駐法國大使阿傑勒與台灣駐法代表吳志中會面。他強調美台民間長久以來的友誼、雙方共同的民主價值，以及台灣在印太地區安全與繁榮上的重要性」。

另根據《中央社》報導，雙方在餐敘中也就台灣成功的防疫經驗、擴大台灣國際參與、台灣經貿實力及共享的普世價值等進行交流，阿傑勒甚至在會面中重申支持台灣參與世界衛生組織（WHO）。

報導也提到，這場餐敘是自1979年台美斷交以來，美駐法大使館邀請台灣駐使進入官邸交流的首例，而吳志中則向《中央社》表示，台灣與各國交流開始邁向正常化，中國不能再禁止我們與世界交流。