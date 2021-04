沒有手機40天！　法15男女山洞內「隔離實驗」結果曝：還想再回去

記者張靖榕/綜合外電報導

人在失去時間概念的情況下會如何生活呢?一項斥資逾百萬歐元的實驗項目將15名男女送往法國庇里牛斯山的一處大洞穴內,讓他們待上40天的時間,觀察在沒有手錶、自然光源等情況下,受試者們會如何打理自己與團隊的生活作息。實驗成功結束後,至少有3分之2的人說,他們想再回到洞穴裡去。

▲受試者連續40天不見天日,也沒有網路吃到飽,甚至不能用手機手錶。(圖/翻攝自人類適應機構(HAI))

綜合外電報導,實驗地點法國西南部大城,圖盧茲(Toulouse)以南庇里牛斯山的隆布里夫斯(Lombrives)山洞內,進行的實驗項目稱為「深度時間」(Deep Time)。在實驗期間,15名受試者都沒有手機可使用、無手錶可看,也沒有任何外界的自然光源能夠透進山洞內。

Next-level lockdown: 15 men and women in France are taking part in an experiment dubbed "Deep Time" to study the effects of acute isolation.



The group are living in the vast Lombrives cave in the Pyrenees mountains without phones, watches or natural light pic.twitter.com/b8ISRoPjlm