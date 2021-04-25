沒有手機40天！　法15男女山洞內「隔離實驗」結果曝：還想再回去

記者張靖榕／綜合外電報導

人在失去時間概念的情況下會如何生活呢？一項斥資逾百萬歐元的實驗項目將15名男女送往法國庇里牛斯山的一處大洞穴內，讓他們待上40天的時間，觀察在沒有手錶、自然光源等情況下，受試者們會如何打理自己與團隊的生活作息。實驗成功結束後，至少有3分之2的人說，他們想再回到洞穴裡去。

▲受試者連續40天不見天日，也沒有網路吃到飽，甚至不能用手機手錶。（圖／翻攝自人類適應機構（HAI））

綜合外電報導，實驗地點法國西南部大城，圖盧茲（Toulouse）以南庇里牛斯山的隆布里夫斯（Lombrives）山洞內，進行的實驗項目稱為「深度時間」（Deep Time）。在實驗期間，15名受試者都沒有手機可使用、無手錶可看，也沒有任何外界的自然光源能夠透進山洞內。

Next-level lockdown: 15 men and women in France are taking part in an experiment dubbed "Deep Time" to study the effects of acute isolation.



The group are living in the vast Lombrives cave in the Pyrenees mountains without phones, watches or natural light pic.twitter.com/b8ISRoPjlm — AFP News Agency (@AFP) March 18, 2021

15名實驗對象中分別為8男7女，年齡介於27歲至50歲之間，他們在為期6周的極端隔離實驗中，必須待在常溫攝氏12度、濕度95％的山洞裡生活，這段期間只有回到帳篷裡才能擁有自己的私人空間，其餘全都必須與世隔絕，只能和大夥生活在一起。山洞內儲存著適量的食物、井水，還有自行車發電機。

在無時間參考物的情況下，受試者們依靠睡眠周期來計算過了幾天，而他們絕大部分人都算錯了，等40天期限到了之後，不少人還以為至少要再7至10天，因此觀察他們的科學家團隊還必須進入洞穴中，告訴他們已經可以出來了。

笑容高掛、顏面蒼白，15名受試者在眾人的掌聲下離開洞穴，因為久未見到陽光，還必須戴上特殊的眼鏡保護眼睛。其中一人開心喊著，「外面好暖和！」

▲▼超過3分之2的人認為自己能夠在山洞待上更久，並表達想再回到裡頭的意願。（圖／達志影像／美聯社）

儘管受試者們看起來都相當疲憊，但事實上有高達3分之2的人說，他們想再回到山洞裡待更久的時間，因為他們在裡頭進行了一項團體項目，想要回頭繼續把它完成。

人類適應機構（HAI）的科學家團隊，為這項實驗斥資120萬歐元（約新台幣4058萬元）。他們表示該項實驗會幫助他們能夠更好的了解到，人類在生存環境劇烈的變動上，如何應對挑戰。研究者提到他們監控受試者的睡眠模式、社交互動和行為反應，此外還將迷你溫度計裝在膠囊內讓受試者吞下，以監測他們的體溫變化，並在自然排出後將數據轉移至手提電腦上。

主導實驗的克拉特（Christian Clot）表示，觀察受試者們如何讓團隊保持一致相當有趣，而且在沒有時間概念下進行團隊的分工合作以及組織任務進行，都非常具有挑戰性。